Vuani nga kapsllëku? Zbuloni tri pije të shijshme që mund t’i bëni në shtëpi për të luftuar shqetësimet

Të kalosh një periudhë kapsllëku nuk është kurrë e këndshme, por për fat të mirë ka zgjidhje që mund t’i gjesh lehtësisht në kuzhinën tënde.
Sigurisht, gjithmonë flasim për një krizë kapsllëku ose një shtesë në dietën tënde që do të të ndihmojë nëse ke një prirje drejt tij dhe jo për një problem kronik që kërkon këshilla dhe ndërhyrje mjekësore.
Ka shumë përbërës që ofrojnë lehtësim dhe ju mund t’i përfshini në dietën tuaj në formën e një smoothie. Smoothiet janë një mënyrë e shkëlqyer për të trajtuar kapsllëkun sepse mund t’i pasuroni lehtësisht me fibra.
Ushqime të ndryshme përmbajnë lloje të ndryshme fibrash, ku dy llojet kryesore janë fibrat e tretshme dhe të patretshme. F
ibrat e tretshme formojnë një xhel në zorrë dhe ushqejnë bakteret tona të mira, ndërsa fibrat e patretshme shtojnë vëllim në jashtëqitje dhe tërheqin ujë në zorrë, duke ndihmuar në jashtëqitjet e rregullta.
Recetat më të mira të smoothieve për kapsllëk
Për të lehtësuar kapsllëkun, smoothiet tuaja duhet të përmbajnë fruta, perime, drithëra të plota, bishtajore, arra dhe fara të pasura me fibra. Për një nxitje shtesë, mund të shtoni disa lugë gjelle kumbulla të thata ose fara liri.
Gjithashtu, ushqime të pasura me probiotikë si kosi, kefiri dhe kombucha. Ja tre receta të shijshme për të luftuar kapsllëkun e përkohshëm.
I hidhni të gjithë përbërësit në blender, duke shtuar nëse dëshironi, pak ujë dhe shijojeni!
Smoothie jeshil me superushqime
Smoothie-ja jeshile përmban fara liri dhe perime të pasura me fibra që ndihmojnë në lehtësimin e kapsllëkut. Ka shije të ndryshme nga smoothiet më të ëmbla, por është e mbushur me lëndë ushqyese.
Përbërësit:
Pluhur proteinash
Fara liri (e bluar) – Shton fibra dhe pak proteinë shtesë.
Mjaltë – Nëse jeni vegan, mund ta zëvendësoni me agave, nektar kokosi ose shurup panje.
Kanellë – Jep një shije të shkëlqyer.
Qumësht bajamesh – Qumështi i thjeshtë, pa sheqer, ka më shumë kalcium se qumështi i rregullt.
Avokado – I jep smoothie-t tuaj një strukturë kremoze.
Banane – Jep një strukturë të ëmbël dhe të butë. Përdorni banane të pjekura ose të ngrira nëse i keni në frigorifer.
Spinaq – Për një shtesë ushqyese.
Smoothie me portokall dhe probiotikë
Nëse preferoni smoothiet me ngjyrë portokalli në vend të atyre jeshile, provoni këto me bazë portokalli me probiotikë. Ato përmbajnë kefir dhe fara chia, të cilat ndihmojnë në funksionimin e zorrëve.
Me përbërës si hurma, karrota, mandarina, lëng portokalli dhe xhenxhefil, këto smoothie nuk janë vetëm të mira për kapsllëkun, por janë edhe të shijshme, freskuese dhe të dobishme për tretjen në përgjithësi.
Përbërësit:
Portokall i freskët
Karrota – Perimet tona të preferuara me vitaminë A. Vitamina A është gjithashtu e rëndësishme për mbështetjen e mukozës së sistemit tretës, e cila vepron si një barrierë kundër patogjenëve.
Hurma – Të pasura me kalium dhe fibra.
Farat Chia – Të pasura me omega-3, proteina bimore dhe fibra.
Xhenxhefil dhe kanellë – Qetësues për tretjen dhe superushqime të shkëlqyera.
Vaj kokosi (opsional) – Ndihmon në thithjen e vitaminave të tretshme në yndyrë.
Kefir (ose kos kefiri) – Siç u përmend më sipër, i pasur me probiotikë.
Smoothie vegan me boronica dhe kokos
Nëse produktet e qumështit janë problem për ju, provoni këtë smoothie vegan me boronica dhe kokos. Përbërësit kryesorë janë tërshëra e petëzuar dhe farat e lirit – të dyja të pasura me fibra.
Përbërësit:
Banane (preferohet e ngrirë)
Tërshërë e petëzuar
Boronica të ngrira
Farë liri e bluar
Qumësht kokosi
Kokos i grirë (pa sheqer)
Arra indiane