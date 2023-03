Vuçiq: Nuk do ta njohim pavërsinë e Kosovës as de fakto, as de jure

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, tha se nuk do ta njohin pavarësinë e Kosovës as de fakto, as de jure, raporton Anadolu.

Duke folur para qytetarëve në Vranjë, Vuçiq adresoi çështjen e Kosovës.

“Unë nuk do ta njoh pavarësinë e Kosovës. Nuk ka dorëzim. Nuk do ta njohim pavarësinë e Kosovës as de fakto, as de jure”, tha presidenti serb.

Në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, dhe presidenti serb Vuçiq, me ndërmjetësimin e BE-së, do të takohen më 18 mars në Ohër të Maqedonisë së Veriut.