Vuçiq: Serbia pa kontratë gazi me Rusinë, së shpejti fillon furnizimi nga partnerë të tjerë

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq tha sot se beson që bisedimet midis palës ruse dhe një kompanie arabe mbi fatin e Industrisë së Naftës së Serbisë (NIS) janë serioze dhe po zhvillohen me mirëbesim, raporton Anadolu.
Vuçiq tha se shpreson që të arrihet një marrëveshje dhe se Rusia do ta kuptojë se Serbia ka nevojë për një rafineri dhe funksionimin e qëndrueshëm të NIS-it.
“Nuk mund të jetojmë pa NIS-in. Duam të funksionojmë normalisht dhe nuk mund të jetojmë nën sanksione përgjithmonë. Kemi pasur njoftime për sanksione për tetë ose nëntë muaj dhe jemi sjellë më shumë se saktë”, tha Vuçiq për mediat lokale gjatë qëndrimit të tij në Nish, ku po merr pjesë në hapjen e tre fabrikave.
Po atë ditë, Vuçiq deklaroi gjithashtu se Serbia nuk ka nënshkruar ende një kontratë për prokurimin e gazit me Rusinë dhe se shteti së shpejti do të fillojë të blejë gaz nga partnerë të tjerë. Ai tha se qytetarët nuk do të mbeten pa energji.
“Ne garantojmë sigurinë energjetike. Pa energji, asgjë nuk funksionon, as spitalet, as qendrat klinike. I gjithë sistemi ynë i kujdesit shëndetësor funksionon me naftë”, tha Vuçiq, duke theksuar se energjia është fusha më e rëndësishme e ekonomisë kombëtare.
Ai njoftoi gjithashtu projekte infrastrukturore, përfshirë një ndërlidhës gazi me Maqedoninë e Veriut dhe ndërtimin e një tubacioni produktesh dhe tubacioni nafte në Rumani.
Duke folur për situatën me NIS-in, Vuçiq tha se pret një zgjidhje deri më 15 janar. Ai paralajmëroi se sanksionet e mundshme dytësore do të çonin në ndërlikime në furnizim, megjithëse nuk pret mungesa të karburantit.
“Nëse ndonjë transaksion pagese i bankës me NIS-in ndërpritet, 51 lokacione në Serbi do të mbeten pa pika karburanti. Njerëzit do të duhet të udhëtojnë 30-40 kilometra për t’u furnizuar me karburant”, tha Vuçiq. Ai shtoi se pret që shteti të “presë edhe një muaj” derisa të gjendet një zgjidhje.
“Kemi festa dhe probleme të shumta përpara, por besoj se do të arrijmë t’i zgjidhim ato”, tha presidenti serb.
Më 18 nëntor, Industria e Naftës e Serbisë (NIS) paraqiti kërkesë të re në Zyrën e Kontrollit të Aseteve të Huaja (OFAC) të Departamentit të Thesarit të SHBA-së për lëshimin e një licence të veçantë, e cila synon të mundësojë operacione pa pengesa.
Licenca e mëparshme e datës 14 nëntor, e vlefshme deri më 13 shkurt 2026, miratoi negociatat midis aksionarëve dhe palëve të tjera të interesuara për ndryshimin e strukturës së pronësisë së NIS-it.
SHBA-ja vendosi sanksione ndaj NIS-it më 9 tetor, pasi Rusia zotëron shumicën e aksioneve të saj.