Vuçiqi, Rama e Dodiku në tryezën trampiste “Paguaj që të marrësh pjesë” – hipoteza se kush po ndahet i lagur dhe kush fitues

“Gazeta “Gardijan” i ka kushtuar një analizë pazarit të Vuçiqit me Donalld Trampin i Riu dhe me Xherald Kushnerin, dhëndrrin e presidentit Tramp, të cilëve ua kishte dhënë për shfrytëzim objektin e ish gjeneralshtabit të APJ-së. Detajet se qysh e tek mund të mos jenë me interes për ju. Me interes mbetet formula e bashkëpunimit me familjen Tramp: “paguaj që të marrësh pjesë.”
Këtë formulë me gjasë e ka përdorë familja e presidentit edhe me Edi Ramën, njësoj si me Vuçiqin. Vuçiqi ia pati dhënë godinën e gjeneralshtabit të APJ-së, (ka qenë e bombarduar nga NATO-ja) ndërsa Rama ua dha Zvernecin e Sazanin! Formula e pazarit të familjes Tramp “paguaj që të marrësh pjesë”, nga gazeta “Gardijan” paraqitet si politikë e rrethit të Trampit. Afërsia me ta paguhet me objekte historike, me resurse turistike, që atyre u jipen lluk-lluk (“poshto-zashto.”) Gazeta “Gardijan” din çka thotë, kishte sjellë shumë fakte deklarata të personave të përfshirë e që dëshmojnë se Vuçiqi ka qenë i përzier, në shkelje të ligjit. Edhe Rama është në shkelje të ligjit, po për këtë duhet të presim një anazlizë nga “Gardijan” ose ndonjë medie tjetër.
Përtej analizës, unë kam një hipotezë timen për këtë lloj transaksioni të familjes së Trampit me Vuçiqin e me Ramën. Për hipotezën time nuk e kam asnjë informatë, pra, është hipotezë duke ndjekur logjikën e ngjarjeve që pasuan e që janë në zhvillim. Hipoteza ime është se ka njëfarë gjase që segmente të administratës Tramp i kanë futur në kurth Vuçiqin e Ramën me ato transaksione, për të nxitë rebelimin e qytetarëve kundër tyre, meqë ata janë argat të Sorosit. Duke mos gjetur hapësira tek opozita për ndryshimin e regjimeve të ndryshkura të Vuçiqit e të Ramës, mund të jetë kërkuar një hapësirë në këto transaksione të paligjshme ku ata thjesht janë ngulur keqas. Protestat në Serbi e detyruan investitorin presidencial, Xherald Kushnerin, të hiqte dorë nga projekti. Por tashmë në Serbi ka filluar një proces hetimor e gjyqësor për atë aferë korruptive dhe Vu;iqi mund të jetë në bangën e zezë. Ndërsa në Shqipëri janë nxitë trazira, të cilat po e rrezikojnë seriozisht pushtetin e Ramës.
Konkluzioni im është që udhëheqësit e shteteve të vogla nuk duhet të hyjnë në transaksione të mëdha me të mëdhenjtë, sepse ngulen. Edi Rama me megallomaninë e tij ka hyrë në projekte shumë problematike si dhënia e Zvernecit e Sazanit, formimi i “shtetit bektashi”, shpallja e Shqipërisë si “atdhe rezervë” i hebrenjve e plot halucinacione të tjera ekonomike e gjepolitike. Faturat tash i ka në tavolinë. Vuçiqi me gjasë e shpëtoi kokën, duke dhënë dorëheqjen e duke shpall zgjedhjet e parakohshme paralamentare. Rama ende po kujton se mund ta poshtërojë popullin shqiptar, duke pasur iluzionin se është “duke marrë pjesë’ në tryezën presidenciale të Trampit. Ka shumë që “kanë marrë pjesë”, por sot janë të përjashtuar e të injoruar.
Ish kryeministri i Kosovës, Bujar Bukoshi, kur dikush thoshte diçka që ishte jashtë fuqisë sonë të asaj kohenë kushtet e okupimit, e kujtonte një fjalë popullore se si i kishin pasë thënë pulës ”mos u përfenë me gusan se nuk munesh me e ba voen.” Oferta “paguaj që të marrësh pjesë” për qeveritarë të shteteve të vogla si Serbia e Shqipëria duket si përfenie me gusanin. Prej saj jo vetëm që mund të mos mund ta bëjnë vezën, po oferta mund të kthehet në “paguaj me kokën tënde.” I mbetem hipotezës se ai mund të ketë qenë synimi, që nga fillimi i atyre transaksioneve, të cilat ishin në shkelje flagrante të ligjeve. Dhe disi nuk më duket se ka ngelë ekipi familjar i Trampit në siklet për investime në një objekt të bombarduar nga NATO-ja në vitin 1999 dhe në një lagunë ku rriten pelikanë. Mua më duket si kurth. Rivaliteti e trampizmit dhe sorosizmit, ka shumë të fshehta, kjo loja me Vuçiqin e me Ramën mund të jetë njëra prej tyre. Janë futur në m.ut deri në fyt dhe janë lënë aty, që të rropaten vetë.
Në skemën e formulës trampiste “paguaj që të marrësh pjesë”, tash për tash, i fituar ka dalë vetëm Millorad Dodiku i RS-BeH. Ai arriti të hiqej nga lista e zezë, arriti të merrte ngat vetes njerëz tëTrampit në fushatë, u dha një koncesion për të cilin nuk janë shfaq kontestime ligjore (përveç qortimit të Trampit për dy bashkëpunëtorët e vet) dhe fitoi zgjedhjet këto ditë në RS, po edhe për presidencën e BeH. Dallimi i Dodikut me Vuçiqin e me Ramën është në dy pika, e para ka paguar kesh dhe e dyta Dodiku është shumë lojal ndaj Putinit. Pra, ai ka një garanci shtesë, të cilën Vuçiqi e ka të pjesshme, ndërsa Rama ma marr mendja se nuk e ka fare.
Prof. Milazim Krasniqi