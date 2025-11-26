VW restauron furgonin që i mbijetoi zjarreve shkatërruese në Kaliforni

Vitin e kaluar, kur zjarri Palisades përfshiu Kaliforninë Jugore, një Volkswagen T2 mbijetoi disi.
Ai u bë një dritë shprese dhe, sapo prodhuesi i automjeteve mësoi për autobusin, u zotua ta rregullonte.
Tani, VW e ka restauruar atë dhe është gati ta shfaqë para publikut.
Sipas prodhuesit të automjeteve, T2 kishte nevojë për punë të konsiderueshme, duke përfshirë edhe riparime mekanike.
Zjarri dogji pjesën e jashtme dhe i largoi bojën.
Procesi i restaurimit kërkoi që VW të zëvendësonte ose riparonte mbi 900 pjesë, dhe projekti zgjati më shumë se 2,000 orë për t’u përfunduar.
Procesi i restaurimit e ndërlikonte faktin se pronarët e mëparshëm e kishin modifikuar autobusin dhe i mungonin disa nga pjesët origjinale.
Volkswagen e restauroi autobusin në fabrikën e saj në Oxnard, Kaliforni, ku VW Group of America strehon automjetet e saj historike.