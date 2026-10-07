Washington Post: Një presidente e re e Kosovës zgjidhet natën vonë – do të duhet ta dekretojë ligjin që kufizon kompetencat e gjykatës në Hagë

Deputetët në Kosovë zgjodhën ekonomisten dhe akademiken Justina Shiroka Pulën si presidente të re të vendit, në një seancë maratonë të zhvilluar vonë gjatë natës, vetëm pak çaste para një afati kushtetues që do të kishte detyruar mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme, shkruan gazeta e njohur Washington Post.
Zgjedhja e saj të martën vonë ishte një moment i rëndësishëm në një krizë politike në vendin e vogël ballkanik, e cila ka shkaktuar bllokadë legjislative për më shumë se 19 muaj dhe dy palë zgjedhje të parakohshme parlamentare.
Pak para zgjedhjes së Shiroka Pulës, deputetët miratuan gjithashtu një ligj që kufizon kompetencat e një gjykate speciale në Hagë, Holandë, e cila u krijua për të hetuar dhe ndjekur penalisht krimet e luftës të kryera nga Ushtria Çlirimtare e Kosovës (UÇK) gjatë luftës së viteve 1998-99 të vendit për pavarësi nga Serbia, shkruan WP.
Gjatë seancës së jashtëzakonshme në Kuvend, Shiroka Pula siguroi 81 vota në parlamentin me 120 vende. Jashtë, mijëra protestues ishin mbledhur duke kërkuar që legjislatura ta miratonte ligjin që kufizon kompetencat e gjykatës për krimet e luftës, e njohur si Dhomat e Specializuara.
Shiroka Pula së fundmi ka shërbyer si presidente e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Ajo do të bëhet presidentja e tretë grua e Kosovës që nga pavarësia e vendit pas luftës. Ajo ishte kandidate e konsensusit e propozuar në momentin e fundit, e mbështetur nga Lëvizja Vetëvendosje në pushtet dhe partia më e madhe opozitare, Partia Demokratike e Kosovës.
Roli i presidentes në Kosovë është kryesisht ceremonial, megjithëse bartësit e këtij posti luajnë një rol të rëndësishëm në politikën e jashtme dhe shërbejnë si komandantë të përgjithshëm të forcave të armatosura. Ajo do të duhet ta dekretojë ligjin që kufizon kompetencat e gjykatës së Hagës në mënyrë që ai të bëhet i detyrueshëm.
Në fjalimin e saj pasi bëri betimin të martën vonë, Shiroka Pula tha: “Sot, me nder të madh dhe përgjegjësi të plotë, pranoj detyrën e Presidentes së Republikës së Kosovës”.
“Ky mandat nuk i përket vetëm një personi, ai u përket qytetarëve tanë, institucioneve tona dhe shtetit për të cilin kanë sakrifikuar shumë breza”, tha ajo.
Zgjedhja e Shiroka Pulës erdhi pas më shumë se dy javësh protestash pas një aktgjykimi të gjykatës me seli në Hagë që shpalli fajtorë katër ish-udhëheqës të rebelëve të Kosovës gjatë luftës për krime lufte, përfshirë ish-presidentin e vendit Hashim Thaçi. Ata u dënuan me nga 13 deri në 25 vjet burgim.
Kosova i ka kritikuar aktgjykimet si të padrejta, duke mbajtur qëndrimin se UÇK-ja, të cilën Thaçi e kishte udhëhequr para se të hynte në politikë, kishte luftuar kundër shtypjes serbe. Si banorët, ashtu edhe politikanët kishin frikë se vendimi i gjykatës do ta njolloste luftën e Kosovës për pavarësi.
Më shumë se 13,000 njerëz, kryesisht shqiptarë etnikë, u vranë gjatë konfliktit në Kosovë , ndërsa rreth 1 milion kosovarë shqiptarë u dëbuan nga shtëpitë e tyre gjatë luftimeve.