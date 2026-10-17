Washingtoni dënon dhunën në Bregun Perëndimor pas sulmit ndaj një gazetareje amerikane nga kolonë izraelitë

Departamenti amerikan i Shtetit ka deklaruar se është “thellësisht i shqetësuar” pas sulmit ndaj fotografes së gazetës The Washington Post, Heidi Levine, nga kolonë izraelitë në Bregun Perëndimor të pushtuar.
“Departamenti i Shtetit është në dijeni të këtyre raportimeve. Jemi thellësisht të shqetësuar sa herë që një shtetas amerikan dëmtohet jashtë vendit dhe jemi të gatshëm të ofrojmë të gjithë ndihmën e duhur konsullore”, tha një zëdhënës i Departamentit të Shtetit në një deklaratë me shkrim dërguar Anadolu.
“Departamenti ka kontaktuar gazetën The Washington Post për të ofruar ndihmë konsullore”, shtoi zëdhënësi.
Departamenti amerikan theksoi se për administratën e presidentit Donald Trump nuk ka përparësi më të madhe sesa siguria e shtetasve amerikanë dhe se Washingtoni vijon dialogun e rregullt me partnerët për përmirësimin e stabilitetit dhe sigurisë në Bregun Perëndimor.
“Ne dënojmë dhunën kriminale nga cilado palë në Bregun Perëndimor dhe mbështesim hetimet e duhura, si dhe vënien para përgjegjësisë ligjore të personave përgjegjës”, tha zëdhënësi.
Në deklaratë nuk u përmendën kolonët izraelitë.
Sipas Shoqatës së Shtypit të Huaj (FPA), Levine u “rrah rëndë” teksa po raportonte për sezonin e vjeljes së ullinjve palestinezë në fshatin Abu Falah, pranë Ramallahut. Ajo u dërgua në Spitalin Qeveritar të Ramallahut, ku ndodhej në gjendje të qëndrueshme.
Gazeta The Washington Post tha se Levine mbante “shenja të dukshme që e identifikonin qartë si gazetare” dhe bëri thirrje për “një hetim të plotë dhe ndjekje të mëtejshme nga autoritetet”.
Policia izraelite tha se kishte nisur një hetim, ndërsa ushtria izraelite deklaroi se do të shqyrtonte “të gjitha rrethanat” e incidentit.
FPA-ja e cilësoi sulmin si “të fundit në një varg të gjatë sulmesh të dhunshme nga kolonët izraelitë ndaj gazetarëve dhe civilëve të tjerë në Bregun Perëndimor të pushtuar”.
Levine ishte njëra nga dy gazetaret e huaja të plagosura në sulmet në rajonin e Ramallahut dhe Al-Birehut, ku sipas Shoqatës Palestineze të Gjysmëhënës së Kuqe, Mbrojtjes Civile dhe organizatës Al-Baydar, mbetën të plagosur edhe të paktën 12 palestinezë, shumë prej tyre fermerë që po vjelin ullinj.
Komisioni Palestinez për Rezistencën ndaj Kolonizimit dhe Murit tha këtë javë se kishte dokumentuar të paktën 136 sulme të lidhura me sezonin e vjeljes së ullinjve nga forcat dhe kolonët izraelitë që nga fillimi i tetorit.
Vjelja e ullinjve është një burim jetik të ardhurash për mijëra familje palestineze në Bregun Perëndimor, ku fermerët përballen me sulme gjithnjë e më të shpeshta dhe kufizime në qasjen në tokat e tyre gjatë këtij sezoni.
Sulmet e forcave dhe kolonëve izraelitë ndaj palestinezëve dhe pronave të tyre në të gjithë Bregun Perëndimor, përfshirë Jerusalemin Lindor, janë intensifikuar që nga fillimi i gjenocidit në Gaza, në tetor të vitit 2023.