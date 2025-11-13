WFP: Një milion njerëz në Gaza kanë marrë ushqim, por nevojiten më shumë pika kalimi

Palestine, Nusierat camp, Deir al-Balah Governorate, Gaza Strip, 25 January 2025 In the photo: WFP distribution point operated at the Nusierat camp by WFP's partner, Global Communities. With the recent surge in humanitarian assistance reaching the Gaza Strip, implementing partners have activated all distribution points to efficiently deliver life-saving food and rations to those in need. This distribution cycle marks the first time in months that WFP has been able to provide full rations, made possible by improved access and the increased flow of aid into our warehouses and distribution sites. The ceasefire is a critical step toward enabling WFP to reach the most vulnerable with the full assistance they require. For hundreds of thousands of families, the ceasefire offers a sense of security and safety. However, food insecurity remains a pressing concern, prompting families to ensure they reach distribution points to redeem their rations.

Programi Botëror i Ushqimit (WFP) ka njoftuar se ka shpërndarë ndihma ushqimore për rreth një milion banorë në Gaza, tre javë pas armëpushimit. Megjithatë, agjencia paralajmëron se duhen hapur më shumë pika kufitare për të përmbushur nevojat në rritje.

Sipas WFP, pas dy vitesh lufte dhe bllokade, pasiguria ushqimore mbetet e rëndë, ndërsa shumë familje të zhvendosura kanë ende vështirësi në sigurimin e ushqimit. Aktualisht janë të hapura vetëm dy pika kufitare, dhe më shumë se gjysma e magazinave janë shkatërruar.

Agjencia kërkon hapjen e plotë të rrugëve dhe pikave kufitare, sidomos në veriun e Gazës, për të mundësuar shpërndarjen e ndihmave në shkallë të gjerë. /mesazhi

