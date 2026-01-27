WhatsApp nën mbikëqyrje të rreptë nga BE-ja: Çfarë rreziqesh identifikohen për përdoruesit?

WhatsApp i Metës do të përballet me mbikëqyrje më të rreptë nga Brukseli, pasi Bashkimi Evropian ka vendosur ta klasifikojë shërbimin si një platformë të madhe online.
Ky vendim do të thotë se aplikacioni popullor do të jetë përgjegjës për menaxhimin e rreziqeve sistemike për përdoruesit e tij sipas Aktit të Shërbimeve Dixhitale të BE-së.
Vendimi i BE-së, i shpallur të hënën, i klasifikon Kanalet WhatsApp si një platformë të madhe online, duke i lejuar asaj të konkurrojë me platforma të mëdha si Facebook, Instagram, X dhe TikTok. Kjo do të thotë që WhatsApp tani do të mbahet përgjegjës për mënyrën se si menaxhon rreziqet sistemike që mund të ndikojnë te përdoruesit e tij, duke përfshirë rreziqe të tilla si përhapja e përmbajtjes së paligjshme dhe kërcënimet ndaj debatit publik, zgjedhjeve dhe të drejtave themelore.
Vendimi vjen në një kohë kur vende si Franca po diskutojnë në mënyrë aktive kufizimet në platformat e mediave sociale për fëmijët. Megjithatë, vendimi përqendrohet posaçërisht në Kanalet WhatsApp, një shërbim ku administratorët mund të transmetojnë njoftime për grupe përdoruesish përmes një burimi, duke e bërë atë të ndryshëm nga funksioni tradicional i mesazheve të aplikacionit. Shërbimi i mesazheve private i WhatsApp është i përjashtuar nga kjo rregullore.
Meta ishte informuar tashmë për vendimin e afërt që nga gushti, kur raportoi se Kanalet WhatsApp kishin rreth 51.7 milion përdorues në BE, duke tejkaluar pragun e 45 milion përdoruesve që përcakton kategorinë “Platformë Shumë e Madhe Online” të BE-së.
Kjo do të thotë që Meta ka katër muaj për të vlerësuar dhe zbutur rreziqet sistemike në platformën e saj, duke zbatuar taktika që përputhen me kërkesat rregullatore të BE-së. Presioni rregullator mbi platformën po rritet ndërsa BE është e vendosur të sigurojë që rrjetet e mëdha online t’u përmbahen rregullave të rrepta për të mbrojtur përdoruesit.
Zëdhënësi i WhatsApp, Joshua Breckman, tha në një deklaratë:
“Kanalet e WhatsApp vazhdojnë të rriten në Evropë dhe globalisht. Ndërsa ky zgjerim vazhdon, ne mbetemi të përkushtuar për të zhvilluar masat tona të sigurisë dhe integritetit në rajon, duke u siguruar që ato të përputhen me pritjet përkatëse rregullatore dhe përgjegjësinë tonë të vazhdueshme ndaj përdoruesve”.