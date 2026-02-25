WhatsApp së shpejti mund t’ju lejojë të planifikoni dërgimin automatik të mesazheve në biseda

WhatsApp së shpejti mund t’u lejojë të gjithë përdoruesve të dërgojnë mesazhe automatikisht në biseda, pasi po punon në një funksion planifikimi mesazhesh që pritet të funksionojë si në bisedat individuale ashtu edhe në ato në grup.
Ky zbulim vjen nga njerëzit në WABetaInfo, të cilët zbuluan këtë funksion në zhvillim e sipër në versionin beta 26.7.10.72 të WhatsApp për iOS.
Ky funksion, i cili mund të quhet Mesazhe të Planifikuara, do t’u lejonte përdoruesve të dërgonin automatikisht mesazhe duke i planifikuar ato paraprakisht.
Thjesht shkruani një mesazh, pastaj zgjidhni datën dhe orën që dëshironi që të dërgohet automatikisht.
Mesazhet e planifikuara do të shfaqen në një seksion “Mesazhe të Planifikuara” në ekranin e informacionit të bisedës, nga ku përdoruesit mund t’i fshijnë ato para se të dorëzohen.
Screenshot më sipër tregon funksionin Mesazhe të Planifikuara për një bisedë në grup, por ne nuk shohim ndonjë arsye që WhatsApp t’u ndalojë përdoruesve të planifikojnë mesazhe për biseda individuale.
Funksioni i Mesazheve të Planifikuara është në zhvillim e sipër dhe nuk është ende i disponueshëm as për përdoruesit beta, kështu që nuk ka garanci se do të dalë në publik, pasi planet mund të ndryshojnë.