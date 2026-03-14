WSJ: 5 avionë cisternë të SHBA-së u goditën dhe u dëmtuan në bazën “Prince Sultan” në Arabinë Saudite

Pesë avionë furnizues me karburant të Forcave Ajrore të Shteteve të Bashkuara u goditën dhe u dëmtuan në tokë në bazën ajrore “Prince Sultan” në Arabinë Saudite, raportoi të premten The Wall Street Journal (WSJ), transmeton Anadolu.
Duke cituar dy zyrtarë amerikanë, gazeta tha se avionët cisternë u dëmtuan, por nuk u shkatërruan dhe po riparohen, pa raportuar për viktima.
Sipas burimeve, avionët janë goditur gjatë një sulmi me raketa nga Irani ndaj bazës në ditët e fundit.
Megjithatë, Komanda Qendrore e SHBA-së ka refuzuar të komentojë, raportoi media.
Incidenti e çon në të paktën shtatë numrin e avionëve furnizues me karburant të Forcave Ajrore të Shteteve të Bashkuara të dëmtuar ose të shkatërruar në luftën kundër Iranit, të nisur nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli më 28 shkurt.
Lajmi vjen pasi të enjten u përplasën dy avionë cisternë KC-135 Stratotanker të Forcave Ajrore, duke bërë që njëri prej tyre të rrëzohej. Të gjashtë anëtarët e ekuipazhit në bord humbën jetën, tha të premten Pentagoni.
Irani ka shënjestruar trupa dhe pajisje ushtarake amerikane në baza në gjithë rajonin në përgjigje të operacionit “Epic Fury” (Zemërimi Epik). Një ushtar amerikan vdiq pasi u plagos rëndë gjatë një sulmi në bazën saudite më 1 mars.