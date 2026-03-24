WSJ: SHBA pozicionon dy njësi ekspedicionare detare pranë Ngushticës së Hormuzit

Mijëra marinsa amerikanë janë planifikuar të mbërrijnë në Lindjen e Mesme të premten, duke përkuar me afatin e fundit të Presidentit Trump për Iranin për të rihapur Ngushticën e Hormuzit, sipas Wall Street Journal, duke cituar dy zyrtarë amerikanë.
Anija sulmuese USS Tripoli me bazë në Japoni dhe USS New Orleans do të kalojnë në Komandën Qendrore të SHBA-së të premten, duke sjellë afërsisht 2,200 marinsa nga Njësia e 31-të Ekspedicionare Detare.
Zyrtarët thanë se do të duheshin disa ditë shtesë që njësia të arrinte në Ngushticën e Hormuzit.
Pentagoni ka urdhëruar një njësi të dytë të Marinës në rajon. Njësia e 11-të Ekspedicionare e Marinës me bazë në Kaliforni, në bordin e grupit të gatshëm për USS Boxer, do të niset brenda disa javësh.