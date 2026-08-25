WSJ: Trump injoroi paralajmërimet e nivelit të lartë përpara se të niste luftën me Iranin

Presidenti amerikan Donald Trump nisi ofensivën e shkurtit kundër Iranit pavarësisht paralajmërimeve të qarta nga drejtuesja e tij e inteligjencës, nënpresidenti dhe këshilltarët e lartë ushtarakë se konflikti mund të shkaktonte një krizë globale energjetike dhe të sillte në pushtet një udhëheqje edhe më radikale në Iran, raportoi The Wall Street Journal, transmeton Anadolu.
Sipas personave të njohur me takimet para luftës, drejtorja e atëhershme e Inteligjencës Kombëtare, Tulsi Gabbard, i kishte thënë Trumpit se vrasja e liderit suprem të Iranit ka gjasa të “sjellë në pushtet” një pasues më radikal dhe të detyrojë mbylljen e Ngushticës së Hormuzit, një rrugë ujore strategjike përmes së cilës kalon një e pesta e tregtisë globale të naftës dhe gazit.
Nënpresidenti amerikan JD Vance gjithashtu e ka mbështetur një qasje më “të kujdesshme”, të përqendruar fillimisht te negociatat, duke argumentuar se një marrëveshje diplomatike do të ishte më pak e kushtueshme sesa një luftë me “pasoja të vështira për t’u menaxhuar”.
Ndërsa zyrtarët e lartë ushtarakë, përfshirë sekretarin e Mbrojtjes Pete Hegseth dhe kryetarin e Shefave të Shtabeve të Përbashkëta, gjeneralin Dan Caine, e kishin informuar Trumpin për mundësi “vendimtare” sulmesh, zyrtarë të tjerë kishin ngritur shqetësime për mungesën e municioneve dhe rreziqet për një “forcë të mbingarkuar”. Trump, sipas raportimit, i kishte hedhur poshtë këto shqetësime, duke sugjeruar se ushtria mund të “përballonte çdo problem” që do të shfaqej.
Sipas raportimit, Trump ka qenë fillimisht i kënaqur me nisjen e luftës dhe ka “nxjerrë gjoksin përpara” në një aktivitet për mbledhje fondesh në Mar-a-Lago kur është informuar për vrasjen e liderit suprem të atëhershëm, Ali Khameneit.
Megjithatë, ndërsa çmimet e karburanteve u rritën ndjeshëm dhe lufta ngeci, liderët rajonalë të Arabisë Saudite dhe Katarit i kanë bërë presion Shtëpisë së Bardhë për një zgjidhje diplomatike. Sondazhet e brendshme kanë treguar se gati 80 për qind e amerikanëve mbështesnin një marrëveshje për t’i dhënë fund luftës, duke e nxitur Trumpin të ndiqte armëpushimin e përkohshëm të qershorit.
Disa republikanë kanë paralajmëruar gjithashtu Trumpin për ndikimin e mundshëm të një lufte të zgjatur në shanset e tyre në zgjedhjet e nëntorit për Kongresin.
Afati prej 60 ditësh për negociatat bërthamore përfundoi më 17 gusht pa një marrëveshje përfundimtare.
Administrata që atëherë është rikthyer te operacioni “Economic Outcast”, një fushatë e luftës ekonomike që synon dobësimin e qeverisë iraniane përmes një bllokade të vazhdueshme detare dhe sanksioneve.