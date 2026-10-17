Nga Kajroja në Kosovë: Një urë e pashuar miqësie e letërsie!
Sot, më 16 tetor 2026, revista e njohur “Azhar-Alharf” në Kajro publikoi studimin e plotë të Prof. Dr. Beqir Ismailit: “Xhemal el-Gajtani në kujtesën e Kosovës”.
Ky studim ndriçon figurën e kolosit të letërsisë arabe, Xhemal el-Gajtani, mbështetjen e tij të fuqishme për çështjen e Kosovës gjatë viteve ’90 dhe rolin e diplomacisë kulturore në afrimin e popujve tanë.
Xhemal el-Gajtani në kujtesën e Kosovës: Letërsia, mirënjohja dhe urat e komunikimit kulturor ndërmjet Egjiptit dhe Kosovës
Studim analitik mbi jetën dhe veprimtarinë e tij letrare, projektin e tij romanor, ndikimin intelektual dhe kulturor, marrëdhënien me Prof. Dr. Beqir Ismaili, kontributin në njohjen e çështjes së Kosovës dhe poezinë e mirënjohjes nga Kosova drejt Egjiptit.
Nga: Prof. Dr. Beqir Ismaili
1. Hyrje: Xhemal el-Gajtani ndërmjet kujtesës letrare dhe çështjes së Kosovës
Xhemal el-Gajtani (1945–2015) zë një vend të rëndësishëm në letërsinë bashkëkohore arabe, falë krijimtarisë së tij letrare, përkushtimit ndaj trashëgimisë kulturore dhe aftësisë për të ndërthurur të kaluarën me të tashmen në një vizion artistik dhe intelektual të veçantë. Vepra e tij nuk kufizohet vetëm në shprehjen letrare, por pasqyron edhe çështje të kujtesës historike, identitetit kulturor dhe marrëdhënies së njeriut me shoqërinë dhe kohën në të cilën jeton.
Ky studim synon të paraqesë dhe të analizojë jetën, veprimtarinë letrare dhe ndikimin intelektual e kulturor të Xhemal el-Gajtanit, duke u përqendruar në përvojën e tij krijuese, kontributin në prozën dhe romanin arab, si dhe në marrëdhëniet e tij kulturore me personalitete intelektuale jashtë Egjiptit.
Një vend të veçantë në këtë studim zë marrëdhënia e tij me Prof. Dr. Beqir Ismaili. Sipas dëshmisë së autorit të artikullit, kjo marrëdhënie u zhvillua përmes takimeve, bashkëpunimit shkencor dhe kulturor, si dhe interesimit të përbashkët për çështje me rëndësi intelektuale dhe njerëzore. Në këtë kuadër, vëmendje e veçantë i kushtohet interesimit të Xhemal el-Gajtanit për Kosovën dhe përpjekjeve për ta bërë më të njohur çështjen e saj në mjedise të ndryshme kulturore.
Marrëdhënia ndërmjet Kosovës dhe Egjiptit, e trajtuar në këtë artikull përmes lidhjeve personale dhe kulturore, paraqet një shembull të rëndësishëm të rolit që mund të luajnë intelektualët në afrimin e popujve. Letërsia, përkthimi, dialogu kulturor dhe bashkëpunimi intelektual mund të shërbejnë si ura komunikimi ndërmjet shoqërive me histori dhe përvoja të ndryshme.
Studimi trajton gjithashtu veprat dhe veprimtarinë letrare të Xhemal el-Gajtanit, raportin e tij me trashëgiminë historike dhe kulturore, ndikimin e tij në jetën letrare dhe kulturore, si dhe vlerësimet dhe çmimet që lidhen me karrierën e tij. Një vëmendje e veçantë i kushtohet romanit, kritikës letrare dhe veprimtarisë së tij në fushën e gazetarisë kulturore.
Në pjesën përmbyllëse, artikulli përfshin një poezi kushtuar kujtimit të Xhemal el-Gajtanit, të shkruar nga Prof. Dr. Beqir Ismaili. Kjo poezi shpreh mirënjohjen dhe respektin e autorit, ndërsa lidhja simbolike ndërmjet Kosovës dhe Egjiptit e shndërron atë në një dëshmi poetike të miqësisë dhe komunikimit kulturor.
Metodologjia e studimit mbështetet në përshkrimin biografik, analizën letrare dhe kulturore, si dhe në dëshmitë personale të autorit për marrëdhënien e tij me Xhemal al-Gajtanin. Për të siguruar një trajtim sa më të plotë akademik, dëshmitë personale duhen dalluar nga të dhënat historike që kërkojnë dokumentim të pavarur.
Në këtë mënyrë, artikulli synon jo vetëm të vlerësojë trashëgiminë letrare të Xhemal el-Gajtanit, por edhe të nxjerrë në pah rëndësinë e lidhjeve intelektuale dhe kulturore në ndërtimin e urave të mirëkuptimit ndërmjet Kosovës dhe Egjiptit.
Kapitulli i parë: Një shkrimtar i vështirë për t’u klasifikuar
Formimi i hershëm dhe nisja krijuese
Xhemal Ahmed el-Gajtani lindi më 9 maj 1945 në qytetin e Xhuhejnit në governoratin e Suhaxhit në Egjipt. U rrit në një familje të varfër, punoi si fëmijë në industrinë e qilimave, dhe më pas u regjistrua në Shkollën e Arteve dhe Zejeve në Abasiye, ku studioi dizajnin e qilimave orientale dhe ngjyrosjen. Ky formim artizanal, i rrethuar nga zejet tradicionale, veçanërisht përvoja e punës në Han el-Khalili, la një ndikim të thellë në formimin e tij artistik dhe estetik; el-Gajtani konsideroi se “qilimi dhe zbukurimi kanë një lidhje të ngushtë me historinë dhe simbolikën”, dhe se kjo punë “pati një ndikim të madh në mënyrën e të menduarit dhe stilin e tij romanesk”.
Ai filloi karrierën e tij letrare duke botuar tregimin e tij të parë “Fundi i pijanecit” në vitin 1959, dhe më pas koleksioni i tij i parë i tregimeve “Fletët e një të riu që jetoi një mijë vjet më parë” (1969) u vlerësua nga kritikët si “fillimi i një faze të ndryshme të tregimit të shkurtër egjiptian”. Ky koleksion u përshkrua si “një provë e parë në formën e një maketi për të gjitha tekstet narrative që erdhën më pas”, duke zbuluar një vetëdije të hershme për një projekt narrativ të integruar që do të formohej gjatë dekadave në vijim.
Kapitulli i dytë: Pozicioni në skenën letrare dhe kulturore
El-Gajtani konsiderohet një nga përfaqësuesit më të shquar të gjeneratës letrare të viteve gjashtëdhjetë në Egjipt, gjeneratë që u ndikua nga disfata e vitit 1967 dhe rishikoi marrëdhënien e saj me trashëgiminë. Ai i përkiste një grupi intelektualësh dhe shkrimtarësh progresistë me prirje të majta, si Ibrahim Fethi, Ahmed el-Khumejsi, Galib Helsa dhe Jahja el-Tahir Abdallah. Disa nga kjo gjeneratë u përpoqën të shkëputen nga trashëgimia kulturore, ndërsa të tjerë, përfshirë el-Gajtanin, iu kthyen kësaj trashëgimie “duke medituar mbi estetikën e saj dhe duke u frymëzuar prej saj për të ardhmen, duke u themeluar mbi rrënjët”. Më e rëndësishmja, el-Gajtani u dallua nga bashkëmoshatarët e tij me “çlirimin nga forma romaneske perëndimore”, duke shpikur “një arkitekturë romaneske që frymëzohet nga trashëgimia narrative arabe dhe në të cilën përhapen fjalët e pasura dhe strukturat e vjetra”.
El-Gajtani ishte gjithashtu një nga themeluesit e gazetës letrare “Ekspozita 68” e cila u bë “zëdhënësja e gjeneratës së tij të shkrimtarëve”. Në vitin 1993 themeloi gazetën “Akhbar el-Edib” e cila shpejt u bë një nga gazetat kulturore më të rëndësishme në Egjipt dhe botën arabe. Me këtë kombinim të krijimtarisë romaneske dhe punës institucionale kulturore, el-Gajtani luajti një rol të dyfishtë: prodhues i tekstit krijues dhe udhëheqës i lëvizjes kulturore përmes një platforme mediatike me ndikim të gjerë.
Kapitulli i tretë: Projekti romanesk — rizbulimi i trashëgimisë me vizion bashkëkohor
Rëndësia qendrore e kontributit të el-Gajtanit qëndron në projektin e tij ambicioz për të rizbuluar letërsinë e vjetër arabe dhe për ta paraqitur me vizion bashkëkohor. Kritikët thanë për të se ishte “pronar i një projekti romanesk unik në të cilin frymëzoi trashëgiminë egjiptiane për të krijuar një botë romaneske të mahnitshme që sot konsiderohet si një nga përvojat romaneske më të pjekura”. El-Gajtani kontribuoi në “ringjalljen e shumë teksteve arabe të harruara dhe rizbulimin e letërsisë së vjetër arabe me një vështrim bashkëkohor serioz”.
Maja e këtij projekti shfaqet në romanin e tij më të famshëm “Ez-Zejni Berkat” (1974), i cili u përshkrua si “një nga romanet më të rëndësishme të shquara në romanet arabe”. Romani rrotullohet rreth personazhit “Ez-Zejni Berkat”, kreu i “el-Basasin” (spiunëve) në epokën e sultanit el-Guri në fillim të shekullit të gjashtëmbëdhjetë, dhe portretizon “vuajtjen e popullit nga tirania e sultanit, konflikti i princërve, monopoli i tregtarëve dhe syrit të spiunëve”. Megjithatë, romani nuk është thjesht rrëfim historik; ai është “një model i modeleve të shtypjes dhe despotizmit që egjiptianët përjetuan në këtë periudhë”, duke e bërë atë një projeksion artistik mbi realitetin e viteve gjashtëdhjetë në Egjipt. Romani u përkthye në gjermanisht dhe frëngjisht në vitin 1985, arriti jehonë të gjerë në qarqet kulturore botërore, dhe më pas u shndërrua në një serial televiziv të famshëm.
Nga veprat e tjera të tij më të shquara: ” Manifestimet” (tre pjesë), ” Tekstet e Piramidës”, ” Ngjarjet e lagjes Zaferani “, “Ez-Zuvejl”, ” Historitë e Fondacionit”, dhe seria ” Fletoret e shënimeve” që përfshin gjashtë fletore, përfshirë “Rune” që fitoi çmimin Shejh Zajid për Librin në vitin 2009. Në “Rin”, el-Gajtani ndjek një udhëtim shpirtëror dhe real që fillon nga plataja e piramidës drejt jugut të Egjiptit, ku “nuk mbart me vete veçse imagjinatat e tij për vende që nuk i ka vizituar dhe njerëz që nuk i ka takuar, por përpiqet t’i krijojë ata përmes emrit”.
Kapitulli i katërt: Ndikimi intelektual dhe kulturor — midis trashëgimisë dhe modernitetit
El-Gajtani përfaqëson një rast të rrallë në skenën kulturore arabe: romancier modernist me vetëdije të thellë trashëgimtare. Shkrimtari francez Patrice Basili thotë: “Euforia e el-Gajtanit ndërsa dëgjon meloditë dhe himnet kopte në kishë natën e Krishtlindjeve është pjesë e interesit të tij dhe njohurive të tij të gjera për trashëgiminë e krishterë kopte në Egjipt, dhe njohja e tij me këtë trashëgimi më mahnit personalisht”. Ky interes për trashëgiminë kopte krahas trashëgimisë islame pasqyron vizionin e el-Gajtanit për “komponentët e personalitetit egjiptian, kopte dhe islamik, dhe thellësinë e tyre civilizuese”.
El-Gajtani ishte gjithashtu një nga “ekspertët e arkitekturës që numërohen, jo në kuptimin arkeologjik ose historik, por në kuptimin filozofik dhe sufist”. Ai konsideroi se “arkitektura është arti më i afërt me romanin”, dhe tha kur mori medaljen franceze të Shkencave dhe Arteve: “Interesi im për arkitekturën është sepse romani është ndërtim, dhe dashuria ime për muzikën sepse romani është ritëm”. Ky lidhje midis strukturës arkitekturore dhe strukturës narrative zbulon një vetëdije estetike të lartë që shikon në arte të ndryshme manifestime të një uniteti të thellë shpirtëror.
Kapitulli i pestë: Një Udhëtim Krijues Midis Historisë, Kujtesës dhe Emocionit
Trashëgimia e Xhemal el-Gajtani përbën një nga përvojat më të pasura dhe më të larmishme letrare në skenën narrative arabe moderne. Kontributi i tij nuk u kufizua vetëm në roman, por u shtri edhe në tregimin e shkurtër, shkrimin historik, letërsinë e udhëtimeve, autobiografinë, ditarët dhe përkthimin. Veprat e tij tejkalojnë pesëdhjetë tituj, të larmishëm mes krijimtarisë së pastër dhe dokumentacionit kulturor, duke e bërë atë një nga zërat më të shquar të gjeneratës së gjashtëdhjetë në Egjipt dhe botën arabe.
Analizë letrare e veprave të tij kryesore
Veprat e el-Gajtanit dallohen për një veçanti stilistike unike, e cila ndërthur narrativën e lashtë arabe (veçanërisht Një mijë e një net dhe Makamat) me teknikat e narrativës moderne dhe postmoderne. Kjo u shfaq qartë në romanin e tij më të njohur “Ez-Zejni Berkat” (1974), i cili konsiderohet ndër romanet e para arabe që përdori teknikat e metanarrativës dhe fragmentimit kohor, dhe më vonë u shndërrua në një serial televiziv të suksesshëm. Gjithashtu u dallua “Ngjarjet e rrugicës ez-Zaferani” (1976) si një nga romanet e tij më të rëndësishme, ku përshkroi botën e rrugicës egjiptiane si një hapësirë për konfliktin social dhe politik, duke përdorur një gjuhë narrative të ngopur me trashëgiminë.
Në “Tekstet e Piramidave” (1996), el-Gajtani paraqiti një tekst hibrid mes romanit, historisë dhe ditarëve, duke rikthyer kujtesën e vendit egjiptian përmes epokave të ndryshme. Ndërsa “Letra e Vështrimeve dhe Fatit” (1989) erdhi si një vepër meditative filozofike, ku narrativa ndërthuret me sufizmin dhe meditimin mbi fatin njerëzor. Kajroja nuk mungoi në projektin e tij narrativ, pasi i kushtoi një numër veprash si “Veçoritë e Kajros në 1000 vjet” (1983) dhe “Sebilët e Kajros” (1984), ku ofroi një lexim historik dhe estetik të qytetit si një qenie e gjallë.
El-Gajtani pati gjithashtu një prani të dukshme në letërsinë e udhëtimeve, përmes “Udhëtimet e udhëtimeve: udhëtime” (1992) dhe “Qyteti i të huajve: pamje nga Nju Jorku” (2011), ku ndërthur meditimin personal me përshkrimin kulturor. Ai nuk neglizhoi shkrimin për personalitetet kulturore, duke shkruar “Nexhib Mahfuz kujton” (1987) dhe “Taufik el-Hakim kujton” (1998), tekste dokumentare me vlerë të lartë letrare dhe historike.
Së fundmi, themi se veprat e Xhemal el-Gajtanit nuk janë thjesht produkt krijues, por një projekt civilizues i integruar, që synon të rikuperojë kujtesën arabe, të rilexojë historinë dhe të formulojë një narrativë të re që balancon autenticitetin dhe modernitetin. Shumë nga veprat e tij janë përkthyer në gjermanisht dhe frëngjisht, si “Ez-Zejni Berkat”, “Ngjarjet e rrugicës ez-Zaferani” dhe “Letra e Vështrimeve dhe Fatit”, gjë që reflekton jehonën e përvojës së tij në nivel global. Kështu, el-Gajtani mbetet i pranishëm në ndërgjegjen e lexuesit arab, si narrator i historisë, poet i kujtesës dhe rojtar i ndërgjegjes.
Listë e shkurtër e veprave të tij më të shquara me analizë të shkurtër
Vepra Kategoria Viti i botimit Analizë e shkurtër
Ez-Zejni Berkat Roman 1974 Romani më i njohur i el-Gajtanit; përdor metanarrativën dhe fragmentimin kohor për të përshkruar makthet e pushtetit dhe survejimit në Egjiptin e viteve 1960. U shndërrua në serial të suksesshëm televiziv.
Ngjarjet e rrugicës ez-Zaferani Roman 1976 Përshkruan jetën e një rrugice kajrore si mikrokozmos të shoqërisë egjiptiane; ndërthur realitetin social me simbolizmin politik dhe trashëgiminë narrative arabe.
Fletët e një të riu që jetoi një mijë vjet më parë Roman 1980 Roman eksperimental që ndërthur autobiografinë me historinë; reflekton mbi identitetin, kohën dhe fatin e intelektualit arab.
Tregimet e të huajit Roman 1983 Një nga veprat e tij të para; paraqet tema të vetmisë, egzilit dhe kërkimit të vetvetes përmes një narrativi poetike.
Veçoritë e Kajros në 1000 vjet Histori kulturore 1983 Lexim historik dhe estetik i Kajros; dokumenton transformimin urban, arkitekturor dhe kulturor të qytetit gjatë një mijëvjeçari.
Sebilët e Kajros Histori kulturore 1984 Vazhdim i eksplorimit të trashëgimisë kajrore; fokusohet në arkitekturën, ujësjellësit dhe institucionet bamirëse si pasqyrë e shoqërisë.
Nexhib Mahfuz kujton Biografi dhe dokumentacion 1987 Intervista dhe reflektime të Mahfuzit; dokument i rrallë për jetën dhe mendimin e nobelistit egjiptian.
Letra e Vështrimeve dhe Fatit Roman/Meditime 1989 Vepër filozofike dhe sufi; ndërthur narrativën me meditimin mbi fatin, lirinë dhe përgjegjësinë njerëzore.
Libri i ndaluar: Sekretet e revolucionit të 1919 Histori
1991 Rilexim i revolucionit egjiptian të 1919; përdor dokumente të fshehta për të hedhur dritë mbi një moment kyç të historisë moderne arabe.
Udhëtimet e udhëtimeve: udhëtime Letërsi udhëtimi 1992 Përmbledhje udhëtimesh që ndërthurin vëzhgimin kulturor me reflektimin personal; shfaq aftësinë e el-Gajtanit për të lexuar vendet dhe njerëzit.
Tekstet e Piramidave Roman/Ditar 1996 Tekst hibrid mes romanit, historisë dhe ditarit; rikthen kujtesën e Egjiptit të lashtë dhe modern përmes simbolit të piramidave.
Horizontet e kujtesës Artikuj/Biografi 1998 Përmbledhje essaysh dhe reflektimesh mbi letërsinë, historinë dhe kulturën; pasqyron mendimin kritik të el-Gajtanit.
Këshillat Mahfuziane Dokumentacion letrar 1999 Dokumenton bisedat dhe idetë e Nexhib Mahfuzit; burim i rëndësishëm për studiuesit e letërsisë arabe.
Taufik el-Hakim kujton Biografi dhe dokumentacion 1998 Portret intim i dramaturgut Taufik el-Hakim; ndërthur kujtimet personale me analizën letrare.
Dna fa tadalla Tekste sufi 1998 Tekst sufi që eksploron marrëdhënien mes njeriut dhe hyjnores; gjuhë poetike dhe simbolike.
Pastrimi i ndërgjegjes Roman 2000 Roman që trajton fajin, pendimin dhe përgjegjësinë morale; narrativë introspektive dhe e tensionuar.
Shpërndarja e qytetit Roman 2007 Eksploron jetën urbane dhe alienimin në qytetin modern arab; stili eksperimental dhe poetik.
Dritaret e dritareve Tekste/Meditime 2008 Përmbledhje tekstesh meditative mbi kohën, hapësirën dhe kujtesën; prozë poetike dhe filozofike.
Rn Roman 2009 Roman misterioz dhe simbolik; ndërthur historinë, mitin dhe realitetin bashkëkohor.
| Shpërndarja e fshirjes Tekste 2009/2010 Tekste eksperimentale që eksplorojnë fshirjen, harresën dhe rikthimin e kujtesës.
Orët Tekste 2010 Reflektime mbi kohën dhe kalimtarësinë; prozë e përqendruar dhe meditative.
Er-Refai Roman 2011 Roman historik që rikthen figurën e Shehut Refai; ndërthur historinë me spiritualitetin.
Qyteti i të huajve: pamje nga Nju Jorku Letërsi udhëtimi 2011 Ditar udhëtimi në Nju Jork; reflekton mbi identitetin, mërgimin dhe takimin me Perëndimin.
Ngjarjet e rrugicës ez-Zaferani (botim i ri) Roman 2013 Ribotim i romanit klasik; vazhdon të lexohet si alegori e pushtetit dhe rezistencës.
Tregimet e fshehta Tregime 2014 Përmbledhje tregimesh që eksplorojnë të fshehtën, mitin dhe realitetin social.
Ez-Zuvejl Roman 2014 Roman mbi një figurë historike; ndërthur biografinë me historinë dhe imagjinatën.
Jemam Përmbledhje tregimesh 2015 Tregime që trajtojnë dashurinë, vdekjen dhe kujtesën; stil poetik dhe intim.
Letra e Vështrimeve dhe Fatit (botim i ri) Roman 2015 Ribotim i veprës filozofike; mbetet aktuale për temat e fatit dhe lirisë.
Tregime endacake Tregime 2016 Përmbledhje postume; tregime që reflektojnë mbi jetën, udhëtimin dhe kërkimin shpirtëror.
Unë… dhe Vëllezërit Kujtime/Politikë 2015 | Kujtime politike dhe personale; hedh dritë mbi marrëdhëniet e el-Gajtanit me lëvizjet islamike dhe intelektualët e kohës.
Shumë nga veprat e tij janë përkthyer në gjuhë të huaja, përfshirë:
– Në gjermanisht: Ez-Zejni Berkat (1988), Ngjarjet e rrugicës ez-Zaferani (1991), Letra e Vështrimeve dhe Fatit (2001).
– Në frëngjisht: Ez-Zejni Berkat (1985), Letra e Vështrimeve dhe Fatit (1989), Ngjarjet e rrugicës ez-Zaferani (1996), Shpërndarja e qytetit (1999), Tekstet e Piramidave (2000), Tregimet e institucionit (2002), Shfaqjet (2005).
Kapitulli i gjashtë: Xhamal el-Gajtani në pasqyrën e kritikës: Një lexim i studimeve kryesore letrare
Xhamal el-Gajtani nuk ishte thjesht një romancier i shquar egjiptian, por një fenomen letrar dhe kulturor shumëdimensional, i cili arriti të riformulonte marrëdhënien midis romanit dhe trashëgimisë, midis tregimit dhe historisë, dhe midis gjuhës dhe identitetit. Kjo prani e jashtëzakonshme u reflektua në skenën kritike arabe, ku një numër kritikësh dhe studiuesish u përballën me të përmes analizës dhe dekonstruksionit. Kështu, veprat e shkruara për të — studime akademike dhe libra kritikë — formuan një hartë njohëse të pasur që ndriçon dimensione të shumta të përvojës së tij krijuese. Këto studime shërbejnë si një pasqyrë kritike që reflekton transformimet e romanit arab modern, aq sa reflektojnë veçantinë e projektit të vetë el-Gajtanit.
Analizë letrare e studimeve kryesore
Studimet që trajtuan Xhamal el-Gajtanin variojnë midis qasjeve historike, narrative, gjuhësore dhe kulturore. Ndër më të shquarat janë:
– Studimi i Vail Gali: Xhamal el-Gajtani: Prozatori i Kajros (2009), i cili ndjek marrëdhënien organike të el-Gajtanit me qytetin, sepse Kajro nuk është thjesht një hapësirë romaneske, por një personazh qendror në veprat e tij, që shfaqet si një kujtesë e gjallë e trashëgimisë dhe modernitetit njëkohësisht.
– Studimi i Memun Abd el-Kadir Simadi: Xhamal el-Gajtani dhe trashëgimia (1992), i cili konsiderohet ndër përpjekjet e para serioze për të dekonstruktuar marrëdhënien e el-Gajtanit me trashëgiminë, pasi argumenton se përdorimi i tij i trashëgimisë nuk është një thirrje fjalë për fjalë, por një proces krijues që riformëson të kaluarën në dritën e pyetjeve të së tashmes.
– Studimi i Abd es-Selam Kekeli: Koha romaneske (1992), i cili trajton dialektikën e së kaluarës dhe së tashmes në vepra si Ez-Zejni Berkat dhe Kitab el-Texhellijat, dhe zbulon një strukturë kohore të përbërë që paralelizon kohën historike me kohën ekzistenciale.
– Studimi i Muhamed Bedevi: Romai modern në Egjipt (1993), i cili e vendos el-Gajtanin në një kontekst më të gjerë estetik, duke e krahasuar me Jahja et-Tahir Abd Allahun, dhe duke analizuar formimin narrativ dhe ideologjik në veprat e tyre.
– Studimi i Azzuz Ali Ismail: Poetika e hapësirës romaneske te Xhamal el-Gajtani (2010), i cili i afrohet teksteve të el-Gajtanit si hapësira poetike, jo thjesht tregime, ku vendi dhe gjuha bëhen elemente estetike të pavarura.
– Studimi i Abd er-Rezak Id: Studime kritike mbi romanin dhe tregimin (1980), i cili e vendos el-Gajtanin në radhën e romancierëve të mëdhenj arabë si Hajdar Hajdar dhe et-Tahir Uatar, dhe thekson veçantinë e zërit të tij narrativ.
– Studimi i Abd er-Rezak Hemami: Tregimi dhe interpretimi (2002), i cili krahason el-Gajtanin me Nexhib Mahfuzin, dhe nxjerr në pah se si tregimi te el-Gajtani shndërrohet në një hapësirë interpretimi dhe dyshimi ndaj sigurive.
– Studimi i Itab Adil: Diskursi romanesk në “Ditarët e shënimit” (2018), i cili trajton strukturën diskursive në një nga veprat e tij më komplekse, dhe zbulon ndërthurjen e zhanreve letrare dhe vetëdijen e shkrimit për veten.
– Studimi i Fatime Mahmud Ahmed: Diskursi i vendit në romanet e Xhamal el-Gajtanit (2018), i cili analizon vendin si një strukturë semantike, jo si sfond gjeografik, dhe tregon se si vendi shndërrohet në vetëdije dhe kujtesë.
– Studimi i Vexhih Jakub Sejjid: Romani dhe trashëgimia arabe (2015), i cili riprozon pyetjen e trashëgimisë në romanin arab përmes el-Gajtanit, dhe thekson se projekti i tij është një projekt kritik përpara se të jetë narrativ.
– Studimi i Halil esh-Shejh: Teksti i trashëgimisë në dy traktate të Xhamal el-Gajtanit (1990), i cili trajton përdorimin e tekstit të trashëgimisë në Traktat mbi dashurinë dhe mallin dhe Traktat mbi vështrimet dhe fatet, dhe nxjerr në pah vetëdijen e el-Gajtanit për trashëgiminë si strukturë gjuhësore dhe intelektuale.
Së fundmi, themi se studimet e shkruara për Xhamal el-Gajtanin nuk janë thjesht lexime kritike të veprave të tij, por dëshmi të transformimit të romanit arab nga narrativat e realitetit në narrativat e kujtesës, trashëgimisë dhe gjuhës. El-Gajtani arriti ta imponojë projektin e tij krijues si një subjekt kritik të përbërë, ku ndërpriten letërsia me historinë, gjuha me mendimin, dhe tregimi me identitetin. Këto studime, me larminë dhe metodat e tyre, mbeten provë se el-Gajtani nuk ishte vetëm një shkrimtar që lexohet, por edhe një fenomen që studiohet, një projekt që dekonstruktohet, dhe një trashëgimi që rizbuluohet në çdo brez.
Kapitulli i shtatë: Çmimet e Xhemal el-Gajtanit: Një regjistër i pasur me njohje vendase dhe ndërkombëtare
Regjistri i çmimeve që ka marrë romancieri egjiptian Xhemal el-Gajtani (1945–2015) përbën një dëshmi të dokumentuar për pozicionin e tij të shquar në skenën letrare arabe dhe botërore. Ato nuk janë thjesht dekorata që jepen për të nderuar një karrierë individuale, por tregues të transformimeve më të gjera në mënyrën se si letërsia arabe pritet, përkthehet dhe vlerësohet përtej kufijve të saj gjuhësorë. Duke ndjekur këto çmime kronologjikisht dhe gjeografikisht, mund të vizatohet një hartë e zhvillimit të njohjes institucionale të letërsisë së el-Gajtanit, duke filluar nga vlerësimi vendas në Egjipt, e deri në kurorëzimin evropian dhe botëror.
Paraqitja dhe analiza e çmimeve
El-Gajtani mori Çmimin Shtetëror Nxitës për Romanin në vitin 1980, një çmim i hershëm që pasqyron njohjen e institucionit kulturor egjiptian për talentin e tij romanesk në një fazë kur përvoja narrative arabe po përjetonte transformime të thella. Më pas erdhi kurorëzimi i tij me Çmimin Sultan bin Ali el-Uvejs në vitin 1997, një nga çmimet letrare më prestigjioze në botën arabe, i cili konfirmoi pozicionin e tij si një nga zërat më të shquar të narrativës arabe bashkëkohore.
Sa i përket njohjes ndërkombëtare, ajo u shfaq në marrjen e Urdhrit Francez të Meritës në gradën Kalorës (Shkencave dhe Arteve) në vitin 1987, një nderim që pasqyron vlerësimin e Francës për kontributet e tij letrare dhe kulturore. Ai gjithashtu mori Çmimin e Miqësisë Arabe në vitin 1994, dhe Çmimin Laure-Bataillon në vitin 2005 për veprën më të mirë letrare të përkthyer në frëngjisht për romanin e tij Et-Texhellijat
(Shfaqjet), së bashku me përkthyesin Khaled Othman. Ky çmim është provë e suksesit të përkthimit në transmetimin e veçantisë së narrativës së el-Gajtanit te lexuesi francez.
Në vitin 2006, ai fitoi Çmimin Grinzane Cavour për Letërsinë e Huaj në Itali, duke zgjeruar rrethin e pritjes së letërsisë së tij në Evropë. Në planin vendas, ai mori Çmimin Shtetëror të Vlerësimit në Egjipt në vitin 2007, për të cilin e propozoi Universiteti i Sohagut, dhe më pas Çmimin Sheikh Zayed për Librin në degën e Letërsisë (cikli i tretë, 2009) për romanin Ren, i cili mban nëntitullin Fletorja e gjashtë e fletoreve të shënimeve. Ky çmim është ndër çmimet më të rëndësishme arabe dhe jepet për vepra që dallohen për krijimtari dhe novacion. Regjistri i çmimeve të tij u mbyll me Çmimin e Nilit për Letërsinë në vitin 2015, çmimi më i lartë letrar në Egjipt, i cili jepet në vlerësim të kontributeve të jashtëzakonshme në kulturën arabe.
Analizë letrare
Këto çmime zbulojnë disa karakteristika të përvojës letrare të el-Gajtanit. Ai është një romancier që bashkon origjinalitetin trashëgimor me modernitetin narrativ, dhe veprat e tij tërhoqën vëmendjen e kritikëve dhe institucioneve kulturore në Lindje dhe Perëndim. Çmimet ndërkombëtare që ai fitoi, veçanërisht Çmimi Laure-Bataillon dhe Çmimi Grinzane Cavour, tregojnë se letërsia e tij mbart një potencial të lartë përkthimi dhe një aftësi për të kapërcyer barrierat gjuhësore dhe kulturore. Gjithashtu, kurorëzimi i tij me Çmimin e Nilit për Letërsinë në vitin e fundit të jetës i dhuron karrierës së tij një përfundim nderimi të denjë për pozicionin e tij.
Së fundmi, themi: Regjistri i çmimeve të Xhemal el-Gajtanit përbën një dokument letrar dhe historik të shquar, i cili pasqyron një rrugëtim të pasur me dhunti dhe krijimtari. Këto çmime nuk ishin thjesht nderime individuale, por shenja të transformimeve në konceptimin e letërsisë arabe dhe pritjes së saj në nivel botëror. Falë këtij regjistri, mund të thuhet se el-Gajtani nuk ishte vetëm një romancier i madh, por edhe një ambasador i narrativës arabe në forume ndërkombëtare, dhe një dëshmitar i aftësisë së letërsisë për të kapërcyer kufijtë.
Çmimet e Xhemal el-Gajtanit (listë)
– Çmimi Shtetëror Nxitës për Romanin, 1980.
– Çmimi Sultan bin Ali el-Uvejs, 1997.
– Urdhri i Shkencave dhe Arteve i Klasit të Parë.
– Urdhri Francez i Meritës në gradën Kalorës (mori medaljen franceze të Shkencave dhe Arteve), 1987.
– Çmimi i Miqësisë Arabe, 1994.
– Çmimi Laure-Bataillon (Prix Laure-Bataillon) për veprën më të mirë letrare të përkthyer në frëngjisht për romanin Et-Texhellijat, së bashku me përkthyesin Khaled Othman, më 19 nëntor 2005.
– Çmimi Grinzane Cavour 2006 për Letërsinë e Huaj – Itali.
– Çmimi Shtetëror i Vlerësimit (Egjipt), 2007, për të cilin e propozoi Universiteti i Sohagut.
– Çmimi Shejh Zajid për Librin, dega e Letërsisë, cikli i tretë 2009, për romanin Ren, me nëntitullin Fletorja e gjashtë e fletoreve të shënimeve.
– Çmimi i Nilit për Letërsinë, 2015.
Kapitulli i tetë: Jamal al-Gajtani prezanton autorin
Hyrje
Ky prezantim i shkruar nga shkrimtari i madh Jamal al-Gajtani vendos Prof. Dr. Beqir Ismailin në një kontekst të gjerë kulturor e diplomatik, ku letërsia takohet me historinë, diplomacia me kulturën, dhe feja me civilizimin. Libri i titulluar Profesor Dr. Ahmed el-Tajib, Myftiu i Egjiptit dhe kontributet e tij shkencore e filozofike (2003) nuk është thjesht një studim mbi një figurë fetare, por një pasqyrë e vizionit të autorit kosovar për rolin e dijetarëve në ndërtimin e urave të tolerancës dhe komunikimit ndërmjet Lindjes dhe Perëndimit.
Narracioni
Al-Gajtani shkruan: “Kam ndjerë mirënjohje për Prof. Dr. Beqir Ismailin, bir i Kosovës dhe përfaqësues i saj në Egjipt, për përkushtimin e tij në hartimin e këtij botimi të çmuar që hedh dritë mbi një nga dijetarët më të sinqertë të Islamit, më të diturit dhe më të kujdesshmit për thirrjen…”
Ky citim hap rrugën për një lexim kritik: al-Gajtani nuk kufizohet në lavdërimin e punës shkencore, por e lidh figurën e autorit kosovar me temën e librit, duke e paraqitur si akt kulturor e diplomatik që bashkon dy hapësira civilizuese – Ballkanin dhe Egjiptin.
Analiza letrare
Nga aspekti letrar, stili i al-Gajtanit është i mbushur me mirënjohje dhe vlerësim. Ai e përshkruan Ismailin si “bir i Kosovës dhe përfaqësues i saj në Egjipt”, duke i dhënë tekstit një dimension simbolik: autori shfaqet si ambasador kulturor, jo vetëm si studiues. Për më tepër, al-Gajtani nxjerr në pah detaje të imta mbi figurën e Ahmed el-Tajib, si refuzimi i tij për të marrë shpërblime për aktivitetin fetar, duke theksuar pastërtinë e misionit të tij.
Analiza politike
Nga këndvështrimi politik, prezantimi pasqyron rolin e intelektualit kosovar në periudhën pas konflikteve të Ballkanit. Përmes këtij libri, Ismaili ofron një model komunikimi ndërmjet popujve dhe rikthen vlerën e dijetarëve si ndërtues të paqes. Zgjedhja e figurës së Ahmed el-Tajib, që mishëron moderimin dhe hapjen, është një mesazh politik për të ardhmen e marrëdhënieve mes Kosovës dhe botës arabe.
Ndikimi civilizues e diplomatik
Ky libër ka ndikim që shkon përtej akademisë: ai e vendos Kosovën si pjesë të dialogut kulturor e fetar global. Autori shfaqet si diplomat i kulturës, që përdor kërkimin shkencor për të shërbyer kauzave të tolerancës dhe bashkëjetesës. Al-Gajtani, si dëshmitar letrar, e vendos Ismailin në radhën e figurave që ndikojnë në jetën mendore, fetare dhe politike, duke e bërë librin një dokument civilizues.
Së fundmi, themi se hyrja e Xhemal El-Gajtani-t në këtë libër nuk duhet lexuar thjesht si një hyrje letrare, por një deklaratë kulturore e politike që e vendos autorin kosovar në rolin e pionierit të mendimit dhe diplomacisë. Prof. Dr. Beqir Ismaili nuk shkruan vetëm për Ahmed el-Tajib, por për vlerat e moderimit, për misionin e thirrjes dhe për rolin e intelektualit në ndërtimin e një bote më tolerante. Kështu, libri bëhet dëshmi e bashkimit të letërsisë me politikën, fesë me civilizimin, duke treguar se mendimi kosovar ka fuqi të kontribuojë në krijimin e një diskursi të ri global.
Kapitulli i nëntë: Takimi i Prof. Dr. Beqir Ismailit nga Kosova me Shkrimtarin e Njohur Xhemal el-Gajtani
Konteksti dhe Rëndësia e Takimit
Në fillim të viteve nëntëdhjetë të shekullit të njëzetë, Prof. Dr. Beqir Ismaili nga Kosova, ambasador dhe përfaqësues i mëparshëm i Kosovës në disa vende arabe, ishte aktiv në qarqet kulturore dhe diplomatike arabe, duke mbajtur shqetësimin e çështjes së popullit të tij kosovar dhe duke u përpjekur të ndërtojë ura komunikimi me intelektualët dhe shkrimtarët arabë. Ai mori pjesë në aktivitete kulturore dhe forume shkencore të shumta, dhe u takua me intelektualë nga fusha të ndryshme. Qëllimi i këtyre takimeve ishte përfitimi nga përvojat e tyre dhe informimi i tyre për popullin e Kosovës dhe çështjen e tij të drejtë. Ndër këta intelektualë me të cilët u takua, ishin shumë poetë, shkrimtarë dhe gazetarë, si dhe shkrimtari i njohur Xhemal el-Gajtani, i cili zuri një vend të spikatur në skenën letrare dhe kulturore egjiptiane dhe arabe.
Së pari: Natyra e takimit dhe stacionet e tij të shumta
Takimi midis Prof. Dr. Beqir Ismailit dhe Xhemal el-Gajtanit nuk ishte një takim i rastësishëm, por takimet u shumëfishuan dhe stacionet e tyre u diversifikuan. Prof. Dr. Beqir Ismaili thotë në dëshminë e tij: “U takuam shumë herë në zyrë dhe në konferenca e forume të ndryshme.” Kjo shumësi takimesh tregon një marrëdhënie kulturore dhe diplomatike në rritje, e cila tejkaloi kufijtë e njohjes së rastësishme për t’u kthyer në një partneritet intelektual në shërbim të një çështjeje njerëzore të drejtë.
El-Gajtani, për shkak të pozicionit të tij si një nga romancierët më të shquar të brezit të viteve gjashtëdhjetë në Egjipt, dhe kryeredaktor i gazetës “Akhbar al-Adab” që themeloi në vitin 1993, ishte i aftë t’i jepte çështjes së Kosovës një jehonë të gjerë në qarqet kulturore arabe. Prandaj, takimi midis tyre fitoi një rëndësi të dyfishuar, pasi bashkoi intelektualin kosovar që kërkonte një platformë arabe për çështjen e tij, dhe shkrimtarin egjiptian me ndikim kulturor dhe mediatik të aftë për të ofruar mbështetjen e nevojshme.
Së dyti: Manifestimet e mbështetjes kulturore reciproke
Mbështetja që Xhemal el-Gajtani ofroi për çështjen e Kosovës u manifestua në disa aspekte konkrete, duke përfshirë:
1. Interesi personal për çështjen: Prof. Dr. Beqir Ismaili thotë: “Ai ishte shumë i interesuar për çështjen e Kosovës, dhe ne morëm mbështetje të madhe prej tij.” Ky interes pasqyron një ndërgjegje kulturore të thellë te el-Gajtani për çështjet e popujve të shtypur, një ndërgjegje që përputhet me projektin e tij romanesk që u mor me temat e shtypjes dhe despotizmit, si në romanin e tij të famshëm “El-Zejni Barakat”.
2. Dhurimi i botimeve dhe librave: Prof. Dr. Beqir Ismaili i dhuroi el-Gajtanit të gjitha botimet dhe librat e tij që i shkroi posaçërisht për çështjen e Kosovës, gjë që pasqyron besimin e intelektualit kosovar në aftësinë e el-Gajtanit për të kuptuar çështjen dhe për të bashkëvepruar me të.
3. Paraqitja e el-Gajtanit për veprat e Prof. Dr. Beqir Ismailit: Mbështetja e el-Gajtanit nuk u kufizua në interesin moral, por e tejkaloi atë në shkrim faktik. Ai “shkroi gjithashtu parathënien e librit tim dhe libra të tjerë”, siç përmend Prof. Dr. Beqir Ismaili. Kjo përfaqëson formën më të lartë të mbështetjes kulturore, pasi el-Gajtani, në cilësinë e tij si një nga shkrimtarët arabë më të shquar, vendos emrin dhe reputacionin e tij letrar në shërbim të çështjes së Kosovës.
Së treti: Vlerësimi i takimit nga perspektiva kulturore
Nga një perspektivë kulturore, ky takim midis Prof. Dr. Beqir Ismailit dhe Xhemal el-Gajtanit mund të vlerësohet si një model i ndërveprimit kulturor arabo-ballkanik. Takimi bashkoi:
– Romancierin arab që mbart shqetësimin e trashëgimisë, identitetit dhe kujtesës, dhe kërkon të rizbulojë veten arabe përmes rrëfimit.
– Intelektualin kosovar që mbart shqetësimin e popullit të tij dhe çështjen e tij, dhe kërkon platforma arabe që shprehin solidaritetin e tyre me çështjet e popujve muslimanë në Ballkan.
Ky ndërveprim pasqyron një të vërtetë të rëndësishme: kultura arabe nuk ishte e mbyllur në vetvete, por ishte e hapur ndaj çështjeve të popujve të tjerë, veçanërisht atyre që ndajnë me të lidhje fetare dhe fqinjësi civilizuese. Xhemal el-Gajtani, me ndërgjegjen e tij të thellë të trashëgimisë dhe hapjen e tij ndaj civilizimeve të tjera (siç manifestohet në interesin e tij për trashëgiminë kopte dhe franceze), ishte personaliteti më i përshtatshëm për këtë lloj ndërveprimi kulturor.
Së katërti: Vlerësimi i takimit nga perspektiva politike
Politikisht, ky takim mund të vlerësohet si një formë e diplomacisë kulturore. Në fillim të viteve nëntëdhjetë, çështja e Kosovës ende kërkonte njohje ndërkombëtare dhe arabe të gjerë. Prof. Dr. Beqir Ismaili, në cilësinë e tij si përfaqësues i Kosovës në disa vende arabe, kërkonte të fitonte mbështetjen e intelektualëve dhe opinionit publik arab.
Mbështetja e Xhemal el-Gajtanit, si shkrimtar i respektuar dhe kryeredaktor i një gazete kulturore me ndikim, kishte një vlerë të madhe politike. Ai nuk ofroi vetëm mbështetje individuale, por hapi dyert e “Akhbar al-Adab”, e cila ishte një nga gazetat më të rëndësishme kulturore në Egjipt dhe botën arabe, për çështjen kosovare. Kjo do të thotë që çështja kosovare gëzoi një platformë mediatike me shpërndarje të gjerë, duke kontribuar në njohjen e opinionit publik arab me të.
Së pesti: Vlerësimi i takimit nga perspektiva diplomatike
Diplomatikisht, ky takim përfaqëson një model të diplomacisë popullore dhe kulturore, e cila tejkalon kanalet zyrtare për të arritur në mendjet dhe zemrat. Prof. Dr. Beqir Ismaili, përmes marrëdhënieve të tij kulturore me el-Gajtanin dhe intelektualë të tjerë arabë, arriti të ndërtojë ura mirëkuptimi dhe solidariteti midis popullit kosovar dhe popujve arabë.
Ndikimi diplomatik i këtij takimi u manifestua në:
– Forcimin e imazhit të Kosovës në qarqet kulturore arabe, si një çështje e drejtë që meriton mbështetje.
– Nxjerrjen në pah të fytyrës civilizuese të Kosovës, përmes intelektualëve që mbajnë shqetësimin e çështjeve të saj.
– Ndërtimin e një rrjeti marrëdhëniesh kulturore që mund t’i shërbejë çështjes kosovare në forume ndërkombëtare.
Së gjashti: Ndikimi letrar dhe kulturor i takimit
Ndikimi i takimit nuk u kufizua në aspektin politik dhe diplomatik, por u shtri në aspektin letrar dhe kulturor. Xhemal el-Gajtani shkroi një parathënie për librin e Prof. Dr. Beqir Ismailit mbi “Prof. Dr. Ahmed el-Tajib, Mufti i Dar al-Ifta-së Egjiptiane dhe Përpjekjet e tij Shkencore e Filozofike (2003)”, dhe kjo parathënie nuk është thjesht një fjalë e rastësishme, por një tekst letrar dhe intelektual që pasqyron vizionin e el-Gajtanit për rolin e intelektualit në ndërtimin e urave të tolerancës dhe komunikimit civilizues.
El-Gajtani e përshkroi Prof. Dr. Beqir Ismailin në parathënien e tij si “djali i Kosovës dhe përfaqësuesi i saj në Egjipt”, gjë që i jep tekstit një dimension simbolik; Beqir Ismaili bëhet një ambasador kulturor dhe intelektual, jo thjesht një studiues. El-Gajtani gjithashtu kapi detaje të hollësishme për personalitetin e Shejh Ahmed el-Tajib, si refuzimi i tij për të marrë ndonjë shpërblim për aktivitetin e tij të davetit, për të theksuar pastërtinë e mesazhit fetar që libri ndriçon.
Përmbledhje vlerësuese e takimit dhe ndikimit të tij
Në dritën e asaj që u tha më sipër, mund të thuhet se takimi midis Prof. Dr. Beqir Ismailit nga Kosova dhe shkrimtarit të njohur Xhemal el-Gajtanit nuk ishte thjesht një takim i rastësishëm midis intelektualëve, por një ngjarje kulturore, politike dhe diplomatike me dimensione të shumta. Ai bashkoi:
– Dimensionin kulturor: ndërveprim midis një romancieri të madh arab dhe një intelektuali kosovar që mbart shqetësimin e çështjes së popullit të tij.
– Dimensionin politik: mbështetje kulturore për çështjen e Kosovës në një fazë të ndjeshme të historisë së saj.
– Dimensionin diplomatik: ndërtimin e urave të mirëkuptimit midis popullit kosovar dhe popujve arabë.
– Dimensionin letrar: prodhimin e teksteve letrare (parathënie, artikuj) që i shërbejnë çështjes dhe pasurojnë bibliotekën arabe.
Ky takim mbetet një dëshmi e aftësisë së kulturës për të tejkaluar kufijtë gjeografikë dhe politikë, dhe e rolit të intelektualëve në shërbim të çështjeve njerëzore të drejta. Xhemal el-Gajtani, me ndërgjegjen e tij të thellë të trashëgimisë dhe hapjen e tij ndaj çështjeve të popujve të tjerë, ishte një model i intelektualit arab që nuk mbyllet në vetvete, por shtrin ura komunikimi me çdo çështje të drejtë, kudo që të jetë. Prof. Dr. Beqir Ismaili, nga ana tjetër, ishte një model i intelektualit kosovar që përdor mjetet e tij kulturore dhe diplomatike për të shërbyer çështjen e tij, dhe ndërton marrëdhënie të forta me ikonat e mendimit dhe letërsisë në botën arabe.
Kështu, ky takim, me të gjitha dimensionet e tij, mbetet një dëshmi se letërsia, politika dhe diplomacia mund të takohen në shërbim të çështjeve të popujve, dhe se intelektuali i vërtetë është ai që vendos penën dhe pozicionin e tij në shërbim të vlerave njerëzore fisnike.
Kapitulli i dhjetë: Xhemal El-Gajtani në kujtesën e Kosovës: poezi mirënjohjeje dhe analizë letrare
Nga mirënjohja personale te kujtesa kulturore
Elegjia nuk është vetëm rikthim te dhimbja; ajo është edhe përpjekje për t’i dhënë vendin e merituar gjurmës që njeriu lë në jetën e të tjerëve dhe në kujtesën kolektive. Kur i ndjeri është një shkrimtar i përmasave të Xhemal al-Gajtanit, mirënjohja ndaj tij i kapërcen kufijtë e miqësisë dhe të njohjes personale, duke u shndërruar në nderim për një projekt letrar që ndihmoi në rileximin e trashëgimisë arabe, lidhi kujtesën me historinë dhe i dha hapësirës e gjuhës aftësinë për të përcjellë përvojën njerëzore përtej kohëve. Nga ky këndvështrim, kjo poezi e propozuar i kushtohet shpirtit të tij, nga Kosova drejt Egjiptit, si shenjë mirënjohjeje për lidhjen kulturore dhe njerëzore që bashkoi autorin e këtij artikulli, Prof. Dr. Beqir Ismailin, me shkrimtarin e ndjerë.
Dëshmia e autorit e paraqitur në këtë studim tregon se marrëdhënia nuk ishte një takim i rastësishëm: takimet u përsëritën në zyra dhe veprimtari kulturore, të dy palët shkëmbyen libra dhe ide, ndërsa bashkëpunimi u shtri edhe në parathënien që al-Gajtani shkroi për disa nga veprat e Beqir Ismailit. Autori përmend gjithashtu interesimin e el-Gajtanit për çështjen e Kosovës dhe mbështetjen e tij për të, duke shfrytëzuar autoritetin e vet letrar dhe mediatik. Kështu, kjo marrëdhënie fitoi një kuptim që e kapërcen njohjen personale dhe bëhet shembull i aftësisë së kulturës për të ndërtuar ura mes popujve, si dhe i kontributit që një shkrimtar mund të japë për t’i bërë çështjet e njerëzve të njohura në hapësira më të gjera.
Poezi mirënjohjeje për shpirtin e Xhemal el-Gajtanit
Nga Prof. Dr. Beqir Ismaili
Nga Kosova vjen një zë plot dashuri,
kapërcen detin që Egjiptin ta përshëndesë;
o Xhemal, mjeshtër i fjalës, rrahje e rrëfimit,
ti e ktheve kujtesën në urë që na lidh mes nesh.
Historinë e shkrove jo si hije të së shkuarës,
por që në fytyrën e së tashmes mësime të shohim;
rrugicat e Kajros i bëre një libër të hapur,
gurëve të shtëpive u dhe kuptime të fshehta.
Te “Ez-Zejni Berakat” pamë pyetjen e madhe:
si e vesh pushteti frikën me maskën e vet;
pamë si rrëfimi bëhet pasqyrë e padrejtësisë,
zbulon shtypjen dhe i jep zërit hapësirë.
Fjala jote s’ishte stoli mbi letër,
por kërkim për njeriun që edhe i thyer ngrihet;
në duart e tua, trashëgimia e djeshme jetonte,
bisedonte me kohën tonë dhe të fshehtat ndriçonte.
Në takimin me ty kuptova ç’do të thotë
që një shkrimtar i madh dorën e mirësisë t’ia zgjasë të huajit;
që fjala të bëhet derë e hapur
mes dy popujve, mes kujtesës dhe shpresës.
Nga toka e Kosovës të dërgojmë përshëndetje,
me respekt dhe kujtim për gjurmën e çmuar;
edhe nëse trupi mungon, letërsia mbetet,
në zemrat e atyre që të deshën, emri yt s’do të shuhet.
Fli i qetë: kush mbjell kuptim e vlera,
e sheh arën e vet të lulëzojë ndër njerëz;
Egjipti e ruan zërin tënd në rrëfimet e veta,
Kosova kujton atë që i ndërtoi një urë.
Analizë letrare dhe ideore e poezisë
Poezia ndërtohet mbi ligjërimin e mirënjohjes, ku ndërthuren elegjia personale dhe vlerësimi kulturor. Ajo nuk e trajton vdekjen si fund absolut, por e zhvendos vëmendjen te ajo që mbetet pas largimit: fjala, libri, kujtimi dhe gjurma në jetën e të tjerëve. Prandaj përsëritet ideja qendrore se mungesa fizike nuk nënkupton zhdukjen e zërit; letërsia, me përvojën dhe këndvështrimin që mbart, vazhdon të jetojë në kujtesën e lexuesve dhe në dialogun ndërmjet kulturave.
Imazhi qendror i poezisë është “ura” që lidh Kosovën me Egjiptin. Kjo urë nuk është vetëm një hapësirë gjeografike, por një metaforë e komunikimit kulturor dhe e respektit të ndërsjellë. Zëri poetik niset nga Kosova dhe i dërgon përshëndetje Egjiptit, ndërsa marrëdhënia e autorit me al-Gajtanin paraqitet si shembull se takimi letrar mund të përfshijë edhe çështjen e një populli, dhe se miqësia mund të shndërrohet në mjet për të bërë të njohura përvojën dhe aspiratat e tij. Kjo figurë merr kuptim nga dëshmia e autorit për interesimin dhe mbështetjen e el-Gajtanit ndaj çështjes së Kosovës.
Referenca ndaj romanit “Ez-Zejni Berakat” e lidh elegjinë me një nga veprat më përfaqësuese të krijimtarisë së el-Gajtanit, siç paraqitet në artikull. Romani e përdor historinë për të ndriçuar çështjet e pushtetit, mbikëqyrjes dhe shtypjes; kështu, përmendja e veprës bëhet pjesë e shpjegimit të rëndësisë së shkrimtarit, jo thjesht një renditje titujsh. Metafora e Kajros si libër dhe e gurëve si bartës kuptimesh tregon vështrimin e tij ndaj hapësirës si kujtesë e gjallë, ide që lidhet me interesimin e tij për trashëgiminë, arkitekturën dhe rrëfimin. Përballja e së shkuarës me të tashmen sugjeron se trashëgimia, në krijimtarinë e tij, nuk është material i ngrirë, por burim për të rimenduar njeriun dhe botën.
Nga ana gjuhësore, poezia anon nga një gjuhë e drejtpërdrejtë dhe me ngarkesë emocionale. Ajo përdor thirrjen, përsëritjen dhe imazhe të njohura të poezisë elegjiake, si vazhdimësia e gjurmës dhe lulëzimi i arave pas largimit të atij që mbolli. Këto imazhe i shërbejnë qëllimit të kushtimit: e bëjnë poezinë të kuptueshme dhe të afërt për lexuesin, duke ruajtur ekuilibrin mes ndjenjës dhe vlerësimit të arritjeve letrare..
Vlerësim përmbyllës: vlera e mirënjohjes dhe ndikimi kulturor
Vlera kryesore e këtij kushtimi qëndron në ndërthurjen e tri niveleve plotësuese: nivelit njerëzor, që ruan kujtimin e marrëdhënies personale; nivelit letrar, që nderon projektin e el-Gajtanit për të rimarrë trashëgiminë dhe për të ripërtërirë rrëfimin; dhe nivelit kulturor, që vë në pah mundësitë e komunikimit mes Egjiptit dhe Kosovës. Ky vlerësim nuk nënkupton që personaliteti i shkrimtarit të reduktohet në një qëndrim të vetëm apo të anashkalohet shumëllojshmëria e krijimtarisë së tij. Përkundrazi, mirënjohja e pjekur e bashkon dashamirësinë me leximin e paanshëm të veprës dhe të ndikimit, duke lënë hapësirë për kërkim dhe kritikë.
Nga sa paraqet artikulli për takimet e shumta, për parathënien e el-Gajtanit për disa vepra të Beqir Ismailit dhe për interesimin e tij ndaj çështjes së Kosovës, kultura shfaqet si një formë e diplomacisë njerëzore. Ajo nuk e zëvendëson politikën zyrtare, por e zgjeron hapësirën e njohjes së ndërsjellë dhe u jep çështjeve e popujve prani në ndërgjegjen publike. Prandaj, kushtimi i kësaj poezie shpirtit të Xhemal el-Gajtanit është edhe një kushtim ndaj një kuptimi më të gjerë: se fjala mund të lidhë atë që largësitë e ndajnë dhe se respekti i ndërsjellë mund të bëhet themel i dialogut të vazhdueshëm mes kulturave.
Zoti e mëshiroftë Xhemal al-Gajtanin; le ta ruajë vepra e tij letrare vlerën si fushë leximi dhe reflektimi. U bëfshin këto fjalë një dëshmi mirënjohjeje nga Kosova drejt Egjiptit, nga një mik që çmon gjurmën që i ndjeri la në letërsi dhe në kujtesën njerëzore.
Rezultatet e studimit
Nga shqyrtimi i jetës, krijimtarisë dhe marrëdhënieve kulturore të Xhemal el-Gajtanit, si dhe nga analiza e materialeve të përfshira në këtë artikull, dalin këto rezultate kryesore:
1. Rëndësia letrare dhe intelektuale: Xhemal el-Gajtani paraqitet si një personalitet i rëndësishëm i letërsisë arabe, me një krijimtari që ndërthur përvojën individuale, kujtesën historike dhe realitetin shoqëror.
2. Ndërthurja e trashëgimisë me modernitetin: Një nga tiparet dalluese të krijimtarisë së tij është mënyra se si elementet e trashëgimisë historike dhe kulturore integrohen në shprehjen letrare bashkëkohore.
3. Shumëllojshmëria krijuese: Veprimtaria e tij përfshin romanin, shkrimin letrar, kritikën dhe gazetarinë kulturore, duke dëshmuar një interes të gjerë për jetën intelektuale dhe kulturore.
4. Kontributi në romanin arab: Veprat e tij, përfshirë romanin Al-Zayni Barakat, zënë një vend të rëndësishëm në trajtimin letrar të historisë, pushtetit dhe shoqërisë.
5. Roli i kritikës dhe i gazetarisë kulturore: Veprimtaria e tij në fushën e kritikës dhe të gazetarisë kulturore, përfshirë angazhimin me revistën Akhbar al-Adab, pasqyron interesimin e tij për zhvillimin e debatit letrar dhe intelektual.
6. Vlerësimi i krijimtarisë: Çmimet dhe vlerësimet e lidhura me karrierën e tij dëshmojnë njohjen e kontributit të tij letrar. Të dhënat konkrete për secilin çmim duhet të mbështeten në burime të dokumentuara.
7. Marrëdhënia me Prof. Dr. Beqir Ismailin: Sipas dëshmisë së autorit të artikullit, ndërmjet dy personaliteteve ekzistonte një marrëdhënie e afërt intelektuale dhe kulturore, e zhvilluar përmes takimeve dhe bashkëpunimit.
8. Interesimi për çështjen e Kosovës: Artikulli e paraqet Xhemal al-Gajtanin si një intelektual që tregoi interes për Kosovën dhe për njohjen e çështjes së saj. Ky aspekt mbështetet në rrëfimin personal të autorit dhe mund të forcohet më tej me dokumente, botime ose dëshmi të tjera.
9. Diplomacia kulturore: Marrëdhënia ndërmjet Xhemal el-Gajtanit dhe Beqir Ismaili ilustron potencialin e bashkëpunimit intelektual për të krijuar lidhje ndërmjet popujve dhe kulturave të ndryshme.
10. Poezia si shprehje mirënjohjeje: Poezia kushtuar Xhemal el-Gajtanit përbën një formë letrare të shprehjes së respektit, vlerësimit dhe kujtesës personale, duke e lidhur përvojën individuale me miqësinë ndërmjet Kosovës dhe Egjiptit.
11. Krijimi i një kujtese të përbashkët kulturore: Përmes paraqitjes së marrëdhënieve personale dhe veprimtarisë letrare, artikulli kontribuon në dokumentimin e lidhjeve kulturore ndërmjet intelektualëve kosovarë dhe egjiptianë.
12. Vlera akademike e studimit: Ndërthurja e analizës letrare me dëshmitë personale i jep artikullit një dimension biografik dhe kulturor.
Në tërësi, rezultatet tregojnë se studimi i Xhemal el-Gajtanit nuk duhet të kufizohet vetëm në veprën e tij letrare, por mund të përfshijë edhe marrëdhëniet intelektuale dhe kulturore që krijoi gjatë jetës së tij.
Përfundim: Nga kujtesa letrare te urat e mirënjohjes ndërmjet Kosovës dhe Egjiptit
Xhemal el-Gajtani mbetet një figurë e rëndësishme e letërsisë arabe bashkëkohore, krijimtaria e të cilit dëshmon një lidhje të veçantë ndërmjet trashëgimisë historike, përvojës njerëzore dhe shprehjes artistike. Përmes romaneve, shkrimeve dhe veprimtarisë së tij kulturore, ai kontribuoi në pasurimin e mendimit letrar dhe në zgjerimin e dialogut mbi identitetin, kujtesën dhe shoqërinë.
Ky artikull e trajton Xhemal al-Gajtanin jo vetëm si shkrimtar, por edhe si një personalitet që, sipas dëshmisë së autorit, krijoi marrëdhënie me intelektualë të vendeve të tjera dhe tregoi interes për çështje që kapërcejnë kufijtë kombëtarë. Në këtë kuadër, marrëdhënia e tij me Prof. Dr. Beqir Ismailin zë një vend të veçantë në rrëfimin e autorit.
Takimet dhe bashkëpunimi kulturor ndërmjet tyre paraqiten si dëshmi e mundësisë për të ndërtuar ura komunikimi ndërmjet Kosovës dhe Egjiptit. Këto marrëdhënie tregojnë se intelektualët mund të luajnë një rol të rëndësishëm në afrimin e popujve, në njohjen e përvojave të tyre historike dhe në përhapjen e vlerave të mirëkuptimit e të solidaritetit.
Poezia e shkruar nga Prpf. Dr. Beqir Ismaili në nderim të Xhemal el-Gajtanit e përmbyll artikullin me një ton emocional dhe njerëzor. Ajo shpreh mirënjohjen e autorit për marrëdhënien e tyre dhe për kontributin kulturor që ai i atribuon shkrimtarit egjiptian. Nëpërmjet kësaj poezie, kujtimi personal shndërrohet në një mesazh më të gjerë për miqësinë, respektin dhe lidhjen shpirtërore ndërmjet popujve.
Në përfundim, Xhemal el-Gajtani kujtohet në këtë artikull për trashëgiminë e tij letrare dhe për lidhjet njerëzore e kulturore që, sipas autorit, krijoi me Kosovën. Ky vlerësim synon të ruajë kujtimin e tij dhe të theksojë se letërsia mund të shërbejë si një urë e qëndrueshme ndërmjet kulturave, duke afruar popujt përtej dallimeve gjeografike dhe historike.
Nga Egjipti në Kosovë, fjala letrare bëhet urë mirënjohjeje; kujtesa e intelektualëve shndërrohet në trashëgimi të përbashkët, ndërsa miqësia kulturore mbetet një dëshmi e gjallë e fuqisë së letërsisë për të bashkuar njerëzit.
Fjalët kyçe: Xhemal el-Gajtani; romani arab; trashëgimia dhe moderniteti; ndërtekstualiteti; sufizmi; politika kulturore; Kosova; Beqir Ismaili