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Xi-Burnham: Kina dhe Britania duhet t’i tejkalojnë mosmarrëveshjet dhe të zgjerojnë bashkëpunimin

Presidenti kinez, Xi Jinping, gjatë bisedës së parë telefonike me kryeministrin britanik, Andy Burnham, ka theksuar se Kina dhe Mbretëria e Bashkuar duhet “t’i tejkalojnë mosmarrëveshjet” dhe të “zgjerojnë” agjendën e bashkëpunimit, transmeton Anadolu.

Sipas zëdhënëses së Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kinës, Mao Ning, pasi e uroi kryeministrin Burnham për zgjedhjen e tij, Xi tha se Kina dhe Mbretëria e Bashkuar “gëzojnë një partneritet të gjithanshëm strategjik”.

“Pavarësisht se kanë sisteme të ndryshme shoqërore dhe kushte kombëtare, Kina dhe Mbretëria e Bashkuar kanë më shumë interesa të përbashkëta sesa mosmarrëveshje”, tha Xi.

“Të dyja palët duhet të respektojnë dhe t’i besojnë njëra-tjetrës, t’i tejkalojnë mosmarrëveshjet, të gjejnë pika të përbashkëta dhe të zgjerojnë agjendën e bashkëpunimit me përfitim të ndërsjellë”, shtoi ai.

Në fillim të këtij viti, Xi priti në Pekin paraardhësin e Burnhamit, Keir Starmer, i cili i kishte cilësuar marrëdhëniet dypalëshe si “jetike”.

Vizita e Starmerit ishte e para e një kryeministri britanik në Kinë që nga viti 2018, ndërsa Burnham pasoi Starmerin në korrik të këtij viti.

Sipas Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kinës, Mbretëria e Bashkuar ishte “vendi i parë i madh perëndimor që njohu” Pekinin në vitin 1950, ndërsa të dyja palët i ngritën marrëdhëniet e tyre në nivelin e një “partneriteti të gjithanshëm strategjik” në maj të vitit 2004.

Me tregtinë dypalëshe vjetore që arriti në 134.7 miliardë paund (182 miliardë dollarë) vitin e kaluar, të dyja palët gjithashtu kanë krijuar mekanizma dialogu të nivelit të lartë, përfshirë Takimin Vjetor të Kryeministrave, Dialogun Ekonomik dhe Financiar, Dialogun Strategjik dhe Dialogun e Nivelit të Lartë mes Popujve.

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