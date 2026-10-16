Zampolli, nga lobisti i “Shtetit Bektashi” te i shkarkuari i Trump-it!

Rama i hapi dyert si mik të Shtëpisë së Bardhë, por Uashingtoni i mbylli zyrën
Në Tiranë u prit me tapet të kuq, buzëqeshje protokollare dhe me entuziazmin e zakonshëm që qeveria shqiptare rezervon për çdo personazh që vjen nga Uashingtoni me siglën e “njeriut të Trump”.
Por “misioni diplomatik” i Paolo Zampollit zgjati më pak se një stinë. Departamentit Amerikan të Shtetit (DASH) i mjaftuan pak muaj për të mbyllur me shpejtësi kapitullin e tij si Përfaqësues Special për Partneritetet Globale, duke e larguar përfundimisht nga administrata.
Vizita e tij e shtatorit në Shqipëri nuk ishte thjesht një shëtitje kortezie. Zampolli zbarkoi në Tiranë si lobues dhe mbështetës i flaktë i të ashtuquajturit “Shtet Bektashi” – një projekt i propozuar e i promovuar me bujë nga kryeministri Edi Rama.
Pas këtij vizioni të çuditshëm mikro-shteti fetar, prapaskenat flasin për fije të fuqishme gjeopolitike. Projektin e mbështetnin dhe e sponsorizonin rrethe e lobistë pro-sionistë në SHBA, si dhe regjimi i Benjamin Netanyahut në Izrael, të cilët shihnin te ky eksperiment një platformë për ndikim në Ballkan.
Për t’i dhënë bekimin këtij plani, Zampolli nuk ngurroi të realizonte takime me mazhorancën, opozitën dhe kryegjyshatën. Mirëpo, ndërsa në Tiranë shitej si arkitekt marrëdhëniesh ndërkombëtare, në Uashington realiteti ishte krejt tjetër.
Një investigim i mediave amerikane si POLITICO zbuloi përplasje të ashpra mes tij dhe Zëvendëssekretarit të Shtetit, Christopher Landau.
Landau kërkonte që ish-agjenti i modelingut të kufizohej vetëm te diplomacia kulturore, ndërsa Zampolli “shkelte në dërrasë të kalbur”, duke u vetëofruar si diplomat fuqiplotë pa marrë parasysh hierarkinë.
Përveç dështimeve burokratike dhe tejkalimit të kompetencave, figura e Zampollit rëndohet edhe nga hije të rënda skandalesh personale.
Prapaskenat e jetës së tij private u bënë publike edhe përmes raportimeve të medieve prestigjioze si New York Times, ku u denoncuan akuza për abuzime, presion dhe përpjekje për manipulim.
Ai u akuzua se kishte kërkuar ndërhyrjen e autoriteteve amerikane të emigracionit për të deportuar në Brazil nënën e djalit të tij, Amanda Ungaro, gjatë një konflikti të ashpër për kujdestarinë – një shembull flagrant i përdorimit të pushtetit për hakmarrje personale.
I njohur dikur si njeriu që bënte biznes me modën dhe që i prezantoi Melanian Donald Trump-it në vitet ’90, Zampolli e mbylli karrierën e tij shtetërore mes diplomacisë paralele, polemikave personale dhe ndërhyrjeve të dështuara në punët e brendshme të Shqipërisë.
Tashmë, pas shkarkimit nga DASH, “amabsadorit” të dështuar nuk i mbetet gjë tjetër veçse t’i rikthehet biznesit privat. Ndërsa në Tiranë, protagonistëve të “Shtetit Bektashi” u mbeti në dorë thjesht fotoja e radhës me një diplomat të shkarkuar. /tesheshi.com/