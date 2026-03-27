Zbulimi i një plani: pse qindra marinsa amerikanë po udhëtojnë drejt Lindjes së Mesme?

Nuk është Hormuzi çështja, por Ngushtica Bab el-Mandeb: ja ç’thotë një ekspert ushtarak…
Media amerikane ka publikuar informacione rreth mbërritjes së pesë mijë marinëve në Lindjen e Mesme. Të gjithë po flasin, ose më saktë po njoftojnë, se Marina Amerikane po vjen për të marrë kontrollin e ishullit iranian që kontrollon Ngushticën e Hormuzit.
Eksperti ushtarak, Kolonel Mohamed Moqabla, pretendon se përgatitjet mediatike për mbërritjen e Marinës Amerikane në Lindjen e Mesme janë një mashtrim strategjik amerikan i udhëhequr nga Trump.
“E vërteta është se këta marinsa po vijnë për të marrë kontrollin e Ngushticës Bab el-Mandeb, që do të thotë se ata nuk duan ta zbulojnë planin në mënyrë që këto forca të mos ekspozohen ndaj rrezikut, ose që Huthët të mos hyjnë në gjendje gatishmërie.”
Koloneli Mohammed pretendon se Trump e di që marinsat e tij nuk mund ta kapin ishullin strategjik të Iranit në Hormuz, por se qëllimi është të pushtojnë bregdetin e Detit të Kuq dhe Ngushticën Bab el-Mandeb.
Koloneli pretendon më tej se amerikanët do ta kryejnë këtë operacion si pjesë të marrëveshjes për të formuar një koalicion shumëkombësh të formuar në dhjetor 2023 në përgjigje të sulmeve të houthi-ve jemenas ndaj anijeve në Detin e Kuq.
“Bllokada e Ngushticës Bab el-Mandeb është ajo që dëmton Amerikën, jo bllokada e Hormuzit. Bllokada e Ngushticës Bab el-Mandeb dëmton Evropën dhe Amerikën sepse ky kalim është thelbësor për zinxhirin ushqimor për të gjithë Evropën nëpërmjet Azisë. Houthi-t kanë arritur të marrin kontrollin e Ngushticës Bab el-Mandeb gjatë dy viteve të fundit dhe të imponojnë kushtet e tyre. Amerika dhe Izraeli nuk do të lejojnë që ky kërcënim të vazhdojë, dhe kjo kërkon forca tokësore. Këto forca tokësore janë në rrugë e sipër, dhe janë gjithashtu forcat e Këshillit Tranzicional të pranishëm në Aden, të cilat mbështeten nga Arabia Saudite.”
Koloneli Mohammed thotë se konfliktet që do të thyejnë forcat houthi-t në Jemen po vijnë.
Së fundmi, ky ekspert ushtarak sugjeron se do të ketë ndryshime strategjike në Lindjen e Mesme nga rikrijimi i një Jemeni të bashkuar nën kontrollin e Arabisë Saudite. Gjithashtu, fituesi më i madh i ndryshimeve aktuale mund të jetë Izraeli, i cili mund të arrijë zgjerim territorial në drejtim të Libanit jugor, Sirisë jugore dhe Sinait. /tesheshi