Zbulohet një xhami 1,300-vjeçare në Arabinë Saudite me mbishkrim për Pejgamberin Muhamed a.s.

Një xhami që daton më shumë se 1,300 vjet është zbuluar në rajonin Al-Baha të Arabisë Saudite, gjatë gërmimeve arkeologjike në Al-Ma’malah. Në murin e kibles është gjetur një mbishkrim i lashtë arab që përmban lutje dhe salavate për Pejgamberin Muhamed ﷺ.
Zbulimi u bë gjatë sezonit të katërt të gërmimeve arkeologjike në Al-Ma’malah, një nga lokacionet e rëndësishme historike të rajonit. Sipas Komisionit të Trashëgimisë së Arabisë Saudite, xhamia daton në shekullin e parë hixhri, duke e vendosur atë në periudhën e hershme të historisë islame.
Xhamia është ndërtuar me blloqe graniti të përpunuara dhe ka përmasa rreth 16 metra nga veriu në jug dhe 10 metra nga lindja në perëndim. Struktura përfshin një mihrab, tri hyrje dhe një strukturë katrore që interpretohet si minare. Pranë saj janë zbuluar edhe dhoma prej guri, të cilat mendohet se kanë shërbyer për funksione të ndryshme.
Një nga elementet më të rëndësishme të zbulimit është mbishkrimi në murin e kibles, ku përmendet Pejgamberi Muhamed ﷺ. Sipas përkthimit të publikuar nga burimet që kanë raportuar për zbulimin, mbishkrimi përmban një lutje për bekime mbi Muhamedin, birin e Abdullahut, dhe përmbyllet me përmendjen e Allahut, Zotit të botëve.
Komisioni i Trashëgimisë ka bërë të ditur se në muret e xhamisë janë dokumentuar edhe mbishkrime të tjera islame, përfshirë tekste fetare dhe lutje. Këto gjetje ofrojnë të dhëna të rëndësishme për praktikën fetare dhe përdorimin e shkrimit në komunitetet e hershme myslimane të rajonit.
Arkeologët kanë zbuluar gjithashtu fragmente enësh prej guri dhe qeramike, mjete për bluarje dhe përpunimin e drithërave, si dhe objekte të tjera që hedhin dritë mbi jetën e përditshme të banorëve.
Gërmimet në Al-Ma’malah pritet të vazhdojnë, ndërsa kërkimet e mëtejshme mund të ofrojnë të dhëna shtesë mbi periudhën e ndërtimit të xhamisë, kohën e përdorimit të saj dhe rolin që ajo ka pasur në zhvillimin e vendbanimit