Zbut etjen, por jo efektet në trup! Zbuloni arsyet se pse duhet të shmangni ujin me akull në verë

Gjatë ditëve përvëluese të verës, pak gjëra duken më joshëse se një gotë ujë me akull. E freskët, e kthjellët dhe e menjëhershme në efekt, ajo krijon ndjesinë se po shuani etjen dhe nxehtësinë përnjëherë.
Por pas kënaqësisë së parë, trupi mund të përballet me disa pasoja jo aq të këndshme, që shumë prej nesh nuk i marrin parasysh.
Lexoni më poshtë për të kuptuar pse pirja e ujit me akull nuk është gjithmonë ideja më e mirë dhe si mund të ndikojë në funksionet tuaja bazë trupore.
1. Shkakton dhimbje të menjëhershme koke
Ashtu si akullorja që nganjëherë “godet” kokën me dhimbje të papritur, edhe uji shumë i ftohtë mund të shkaktojë të njëjtin efekt. Kjo ndodh për shkak të stimulimit të nervave të ndjeshëm në pjesën e pasme të qafës dhe shtyllës kurrizore, duke shkaktuar dhimbje akute të përkohshme.
2. Nxit dehidratim, jo hidratim
Duket kundërintuitive, por uji i akullt mund të ngadalësojë përthithjen e lëngjeve. Trupi duhet fillimisht ta sjellë ujin në temperaturën e tij para se ta përdorë për funksionet hidratuese, duke vonuar procesin dhe nganjëherë duke e ngatërruar ndjesinë e etjes.
3. Ul ritmin e zemrës
Një konsum i befasishëm i ujit shumë të ftohtë mund të stimulojë nervin vagus, i cili ndikon drejtpërdrejt në ritmin e zemrës. Si reagim mbrojtës, zemra ngadalësohet përkohësisht, duke krijuar ndjesi marramendjeje apo rënie të energjisë, transmeton Telegrafi.
4. Pengon tretjen normale
Temperaturat e ulëta çojnë në tkurrjen e enëve të gjakut në stomak dhe zorrë, duke ngadalësuar qarkullimin dhe duke reduktuar efektivitetin e enzimeve tretëse. Rezultati? Fryrje, dhimbje barku, ndjesi të pakëndshme apo vështirësi në përpunimin e ushqimit.
5. Rrit prodhimin e mukusit dhe mund të irritojë fytin
Një lëng i ftohtë stimulon prodhimin e tepërt të mukusit në fyt, si reagim i trupit për ta “ngrohur” atë. Kjo mund të çojë në ndjesi irritimi, zë të ngjirur apo dhimbje fyti të ngjashme me ato që përjetojmë në dimër.
6. Ju lodh më shumë se sa mendoni
Edhe pse fillimisht ju freskon, trupi shpenzon energji shtesë për të sjellë temperaturën e ujit të ftohtë në nivel normal. Kjo përpjekje metabolike e panevojshme, në periudha të përsëritura, mund të ndikojë në ndjenjën e lodhjes ose mungesës së energjisë gjatë ditës.
7. Rrezik për kapsllëk dhe ngadalësim të lëvizjes së zorrëve
Uji i ftohtë mund të ndikojë në ngurtësimin e ushqimit që ndodhet në sistemin tretës dhe të shkaktojë tkurrje të zorrëve, duke e bërë më të vështirë për trupin të lëvizë masën ushqimore në mënyrë të natyrshme, një nga shkaqet e zakonshme të konstipacionit.
Çfarë të bëni në vend të kësaj?
Zgjidhja nuk është të shmangni ujin, përkundrazi, hidrimi është thelbësor, sidomos në verë. Por në vend të ujit me akull, zgjidhni ujë në temperaturë ambienti ose të ftohur lehtë. Është më i sigurt për tretjen, zemrën dhe energjinë tuaj.