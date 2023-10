Zëdhënësi i Kryqit të Kuq, Longa: Njerëzit në Gaza nuk mund të lëvizin edhe nëse duan

Zëdhënësi i Federatës së Shoqatave Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq (IFRC), Tommaso Della Longa tha se Rripi i Gazës është mbyllur (nga Izraeli), raporton Anadolu.

Zëdhënësi i IFRC, Longa iu përgjigj me shkrim pyetjeve të gazetarit të AA-së lidhur me konfliktin Izrael-Palestinë.

“Pesë anëtarë të rrjetit IFRC janë vrarë në konflikte dhe për këtë jemi të pikëlluar. Kjo situatë është kujtesë e hapur e rëndësisë së thirrjes tonë ndaj të gjitha palëve për të respektuar civilët dhe punonjësit e shëndetësisë. Aktualisht ky është prioriteti ynë”, tha Longa.

Ai theksoi se mbrojnë idenë për mbrojtjen e njerëzve që duan të lëvizin me vullnetin e tyre të lirë. “(Konflikti Izrael-Palestinë) Problemi aktual tani është se Rripi i Gazës është i mbyllur (i vulosur). Njerëzit në Gaza nuk mund të lëvizin edhe nëse duan. Kjo është arsye tjetër për t’u bërë thirrje palëve që të mbrojnë civilët”, tha Longa.

Lidhur me mundësinë e një migrimi masiv në të cilin qytetarët e Gazës do të detyrohen të largohen dhe se do të pengohen të kthehen, Longa tha: “IFRC nuk dëshiron të spekulojë mbi pasojat e mundshme afatgjata, siç janë ndikimi mbi refugjatët dhe flukset e migracionit”.