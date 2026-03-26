Zëdhënësi i Netanyahut, Ziv Agmon, jep dorëheqjen pasi u përball me kritika...

Zëdhënësi i Netanyahut, Ziv Agmon, jep dorëheqjen pasi u përball me kritika për komentet e tij të ashpra

Ziv Agmon

Zëdhënësi i kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, Ziv Agmon, ka dhënë dorëheqjen pasi u përball me kritika për komentet e tij të ashpra.

Duke cituar gazetën “The Times of Israel”, Zyra e Kryeministrit izraelit lëshoi ​​një deklaratë në lidhje me këtë.

Mbrëmjen e djeshme, deklaratat raciste të Agmonit kundër hebrenjve Mirzahim dhe sulmet ndaj vetë kryeministrit Benjamin Netanyahu u bënë publike.

Deklarata vëren se, ndërsa Agmon pranoi vërtetësinë e deklaratave, ai pretendoi se ato ishin nxjerrë nga konteksti.

“Javën e kaluar, një mik i imi prej shumë kohësh vendosi të bënte deklarata publike që unë bëra gjatë bisedave tona private. Shumica dërrmuese e këtyre bisedave u zhvilluan para se të merrja pozicionin tim në Zyrën e Kryeministrit. Citimet e publikuara u morën jashtë kontekstit dhe qëllimi i tyre i vetëm ishte të dëmtonin reputacionin tim dhe atë të vetë Kryeministrit”, vuri në dukje Agmon.

