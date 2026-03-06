Zëdhënësja e qeverisë iraniane: 30 për qind e të vrarëve në sulmet SHBA-Izrael janë fëmijë

Zëdhënësja e Qeverisë së Iranit, Fatemeh Mohajerani, tha se në sulmet e SHBA-së dhe Izraelit janë shënjestruar 3.090 njësi vendbanimi civile, 528 njësi tregtare dhe 13 qendra shëndetësore, ndërsa 30 për qind e të vdekurve janë fëmijë, transmeton Anadolu.
Duke folur për televizionin shtetëror iranian, Mohajerani dha informacion lidhur me humbjet në njerëz dhe dëmet e shkaktuara në sulmet e SHBA-së dhe Izraelit ndaj vendit të saj.
“Shohim dëme më përmasa të gjera në pikat civile. Deri më sot, 3.090 njësi vendbanimi civile, 528 njësi tregtare dhe 13 qendra shëndetësore, 9 prej të cilave i përkasin Gjysmëhënës së Kuqe, kanë qenë objektiv i sulmeve. Kemi dëshmuar humbje jete edhe në qendrat shëndetësore”, tha Mohajerani.
Duke theksuar se në sulme janë shënjestruar edhe fëmijët, Mohajerani u shpreh se deri tani 30 për qind e atyre që kanë humbur jetën në sulme janë fëmijë.