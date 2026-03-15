Zelensky akuzon aleatët e BE-së se po e shantazhojnë për tubacionin rus të naftës

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka akuzuar aleatët evropianë se po përpiqen ta “shantazhojnë” Kievin për të rihapur një tubacion që transporton naftë ruse drejt Hungarisë dhe Sllovakisë. Ai tha se rikthimi i rrjedhës së naftës ruse përmes Ukrainës drejt Bashkimit Evropian do të ishte i barabartë me heqjen e sanksioneve ekonomike ndaj Moskës.
Ukraina thotë se tubacioni sovjetik “Druzhba” u dëmtua nga sulmet ajrore ruse në janar dhe ende nuk është riparuar. Ndërkohë, Hungaria, që varet nga energjia ruse, po bllokon sanksione të reja të BE-së ndaj Rusisë dhe një kredi jetike prej 90 miliardë eurosh për Kievin derisa tubacioni të rihapet.
Kryeministri hungarez Viktor Orban e ka bërë qëndrimin kritik ndaj Ukrainës një çështje kryesore para zgjedhjeve të prillit. Disa zyrtarë të BE-së frikësohen se rezistenca e Zelenskyt për rihapjen e tubacionit mund ta ndihmojë Orbanin të fitojë rizgjedhjen.
Duke folur me gazetarët në Kiev, Zelensky tha se është kundër në parim që nafta ruse të kalojë nëpër Ukrainë ndërkohë që BE-ja vendos sanksione ndaj saj diku tjetër. Ai shtoi se nëse rihapen furnizimet me naftë ruse, ai personalisht është kundër kësaj, por paralajmëroi se nëse Ukrainës i vendosen kushte si ndalimi i furnizimit me armë, atëherë kjo do të ishte “shantazh”.
Ai theksoi gjithashtu se vendimi i BE-së për t’i dhënë Ukrainës një kredi prej 90 miliardë eurosh është miratuar nga të 27 vendet anëtare dhe duhet të zbatohet.