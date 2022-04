Zelensky krijon një delegacion të përhershëm për bisedimet me Rusinë

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka krijuar një delegacion të përhershëm për të negociuar me Rusinë për garancitë e sigurisë.

Sipas deklaratës së Presidencës Shtetërore të Ukrainës, Zelensky ka firmosur një dekret për formimin e një delegacioni, i cili do të marrë pjesë në negociatat me Rusinë me synimin për të përgatitur dhe miratuar një projektmarrëveshjeje që do të garantojë sigurinë e shtetit.

Delegacioni do të kryesohet nga deputeti i partisë Shërbëtori i Popullit në pushtet, David Arakhamia. Pjesë e këtij delegacioni do të jenë edhe ministri i Drejtësisë Denis Maluska, këshilltari i Zyrës Presidenciale Shtetërore Mikhail Podolyak, ministri i Mbrojtjes Aleksey Reznikov, zëvendësministri i Punëve të Jashtme të Ukrainës Mikola Toçicki si dhe parlamentarët Andrey Kostin, Dmitriy Lubinets dhe Rustem Umerov.

Juristi Aleksandr Malinovskiy dhe diplomati Aleksandr Çaliy janë caktuar si ekspertë të delegacionit.

Negociatori ukrainas Arakhamia pas takimit të fundit që zhvilluar në Stamboll, kishte thënë se ata duan të shohin 8 vende, përfshirë Türkiye, si vende garantuese.

Ndërkaq Presidenti i Ukrainës, Vladimir Zelenski iu drejtua parlamentit rumun pasi vizitoi qytetin e Buçës, ku ishin tërhequr trupat ruse.

Duke e cilësuar masakrën në Buça “krim lufte” Zelenski tha se makinat u shtypën nga tanket, njerëzit u torturuan edhe pse nuk i kemi të gjitha provat dhe shtroi pyetjen: “Përse e bëri këtë ushtria ruse?”.

Zelenski argumentoi se Rusia dëshiron vdekjen e sa më shumë njerëzve.

“Nëse ushtria dhe populli ynë nuk do të ishin vetëmbrojtur, rusët do të kishin bërë masakra në të gjithë Ukrainën, ashtu siç bënë në Buça”,- u shpreh udhëheqësi ukrainas.

Duke pretenduar se Ukraina nuk është objektivi i vetëm i Rusisë, Vladimir Zelenski tha se Rusia dëshiron të sulmojë Odesën dhe prej këtu t’i afrohet një hap më shumë Moldavisë.

“Mbrojtja e pavarësisë së Moldavisë është thelbësore dhe kjo do të thotë siguri në të gjithë rajonin e Danubit”,- nënvizoi ai.

Zelenski tha se fati i Evropës Qendrore dhe rajonit të Detit të Zi do të përcaktohet në territorin e Ukrainës.

Ndërsa Ministria ruse e Mbrojtjes ka argumentuar se pretendimet që ushtria ruse ka masakruar civilë në Buça, në rajonin e Kievit të Ukrainës, janë të pavërteta.

Ministria e Mbrojtjes tha se fotot dhe videot e publikuara nga qeveria e Kievit nga Buça paraqesin provokim.

Gjatë kohës që ky vendbanim ishte nën kontrollin e trupave ruse, asnjë banor i vetëm nuk u dëmtua nga ndonjë akt dhune, thuhet në deklaratë, duke shtuar se ndihma humanitare është shpërndarë në zonë.

Gjatë kësaj kohe, civilët ishin në gjendje të lëviznin lirshëm brenda qytetit dhe u evakuuan, thuhet në deklaratë, duke pretenduar se forcat e armatosura ukrainase bombarduan zonat në jug të qytetit, përfshirë edhe lagjet e banuara.

Më 30 mars, një ditë pas bisedimeve ballë për ballë midis Rusisë dhe Ukrainës në Turqi, të gjitha trupat ruse u tërhoqën plotësisht nga Buça, thuhet në deklaratë.

“Gjithashtu, më 31 mars, kryebashkiaku i Buçës, Anatoliy Fedoruk, në një videomesazh konfirmoi se nuk kishte ushtri ruse në qytet, por nuk përmendi as banorët vendas që u qëlluan në rrugë me duar të lidhura. Prandaj, nuk është për t’u habitur që të gjitha të ashtuquajturat ‘prova të krimit’ në Buça u shfaqën në ditën e 4-të kur zyrtarë të inteligjencës ukrainase SBU dhe përfaqësues të televizionit ukrainas hynë në qytet. Është veçanërisht shqetësuese që trupat e të gjithë njerëzve imazhet e të cilëve u publikuan nga regjimi i Kievit të paktën katër ditë më vonë nuk janë ngurtësuar, nuk ka njolla karakteristike të kufomave dhe ka gjak në plagë që nuk mpikset. E gjithë kjo konfirmon në mënyrë të pakundërshtueshme se fotot dhe pamjet video nga Buça janë një tjetër trillim i regjimit të Kievit për mediat perëndimore, njësojë si ai në maternitetin në Mariupol dhe në qytete të tjera”, thuhet në deklaratën e Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë. /trt