Zelenskyy: 57 persona u plagosën në sulmet ruse gjatë natës në Kharkiv

Ukraina tha të martën se të paktën 57 persona u plagosën në sulmet ajrore ruse në qytetin verilindor të Kharkivit, transmeton Anadolu.
“Mbrëmë Rusia hodhi bomba ajrore në Kharkiv, duke goditur një spital të qytetit dhe duke plagosur 57 persona”, tha presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy në një deklaratë në kompaninë amerikane të mediave sociale X.
Duke e përcaktuar sulmin si një “sulm krejtësisht terrorist dhe cinik”, Zelenskyy tha se sulmi kishte në shënjestër edhe infrastrukturën energjetike në rajon, por nuk dha detaje të mëtejshme.
Ai tha se sulmet ndodhën edhe në rajonet Donetsk, Kirovohrad dhe Sumy.
Presidenti ukrainas u bëri thirrje partnerëve për sisteme shtesë të mbrojtjes ajrore dhe i kërkoi komunitetit ndërkombëtar të detyrojë Rusinë të “ulet në tryezë për negociata të vërteta”.
“Vetëm paqja përmes forcës mund të sjellë rezultate”, shtoi Zelenskyy.
Guvernatori i Kharkivit, Oleh Syniehubov tha në një deklaratë të mëparshme në Telegram se 62 persona u plagosën në sulmet ndaj Kharkivit, qytetit të dytë më të madh të Ukrainës dhe tetë vendbanimeve të rajonit gjatë ditës së kaluar.
Forcat ajrore të Ukrainës pretenduan në një deklaratë në Telegram se mbrojtja ajrore rrëzoi 69 nga 96 dronë të lëshuar nga Rusia gjatë natës.
Autoritetet ruse nuk komentuan menjëherë mbi deklaratat e Ukrainës.