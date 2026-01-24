Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Zelenskyy: Bisedimet Ukrainë-Rusi-SHBA në Abu Dhabi “konstruktive”, mund të vazhdojnë javën e...

Zelenskyy: Bisedimet Ukrainë-Rusi-SHBA në Abu Dhabi “konstruktive”, mund të vazhdojnë javën e ardhshme

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, tha se bisedimet trepalëshe mes Ukrainës, Rusisë dhe SHBA-së në Abu Dhabi kanë përfunduar, duke i cilësuar diskutimet si “konstruktive” dhe duke theksuar se takime të tjera mund të mbahen “që javën e ardhshme”, transmeton Anadolu.

“Delegacioni ynë paraqiti raportin; takimet në Emiratet e Bashkuara Arabe kanë përfunduar. Dhe ky ishte formati i parë i këtij lloji pas një kohe të gjatë: dy ditë takimesh trepalëshe”, shkroi Zelenskyy në platformën sociale amerikane X pas bisedimeve. “U diskutua shumë dhe është e rëndësishme që bisedat ishin konstruktive”, shtoi ai.

“Fokusi qendror i diskutimeve ishte përcaktimi i parametrave të mundshëm për përfundimin e luftës”, tha Zelenskyy, duke shtuar se vlerëson “kuptimin e nevojës për monitorim dhe mbikëqyrje amerikane të procesit të përfundimit të luftës dhe garantimit të sigurisë reale”.

Ai tha se pala amerikane ngriti formate të mundshme për formalizimin e parametrave të një zgjidhjeje, si dhe kushtet e sigurisë të nevojshme për arritjen e saj.

“Si rezultat i takimeve të mbajtura gjatë këtyre ditëve, të gjitha palët ranë dakord të raportojnë në kryeqytetet e tyre për secilin aspekt të negociatave dhe të koordinojnë hapat e mëtejshëm me udhëheqësit e tyre”, tha Zelenskyy.

Ai shtoi se përfaqësuesit ushtarakë identifikuan një listë çështjesh për një takim të mundshëm të radhës.

“Nëse ka gatishmëri për të ecur përpara – dhe Ukraina është e gatshme – takime të tjera do të mbahen, potencialisht që javën e ardhshme”, tha ai, duke shtuar se pret një informim personal nga delegacioni pas kthimit të tij.

Zelenskyy gjithashtu falënderoi Emiratet e Bashkuara Arabe dhe presidentin e tyre për përpjekjet ndërmjetësuese dhe gatishmërinë për të pritur takime të tjera, duke theksuar se “Ukraina po punon për paqe dhe siguri”.

Komentet erdhën pasi përfundoi dita e dytë e bisedimeve trepalëshe mes Rusisë, Ukrainës dhe SHBA-së në Abu Dhabi, ku negociatat zgjatën më shumë se tre orë.

Raportimet mediatike i përshkruan diskutimet si konstruktive, ndërsa zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, tha se përpjekjet për zgjidhjen e konfliktit po ecin përpara dhe theksoi rëndësinë e asaj që ai e quajti “formula e Anchorage-it”, duke iu referuar takimit mes presidentit amerikan Donald Trump dhe presidentit rus Vladimir Putin në Alaskë në muajin gusht të vitit të kaluar.

