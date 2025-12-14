Zelenskyy do të takohet me zyrtarë amerikanë dhe evropianë në Berlin për bisedime të paqes

Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, ka bërë të ditur se “në ditët në vijim” do të takohet me zyrtarë amerikanë dhe evropianë në kryeqytetin gjerman Berlin për bisedime mbi një marrëveshje politike për t’i dhënë fund luftës së vazhdueshme Rusi-Ukrainë, transmeton Anadolu.
Në një video-adresim, Zelenskyy tha se Kievi aktualisht po përgatitet për bisedimet në Gjermani, duke njoftuar se Berlini do të organizojë një numër ngjarjesh gjatë kësaj periudhe, përfshirë një informim nga kryenegociatori i Ukrainës, Rustem Umerov dhe ekipi negociator i vendit mbi diskutimet e zhvilluara.
Zelenskyy tha se shefi i Shtabit të Përgjithshëm, Andrii Hnatov, si dhe përfaqësuesit e sektorit të mbrojtjes dhe sigurisë së Ukrainës do të punojnë mbi detajet e garancive të sigurisë për Kievin, ndërsa zyrtarët qeveritarë vazhdojnë diskutimet me SHBA-në dhe Evropën mbi rimëkëmbjen dhe zhvillimin e vendit pas luftës.
“Më e rëndësishmja, unë do të takohem me të dërguarit e presidentit Trump dhe gjithashtu do të ketë takime me partnerët tanë evropianë, me shumë udhëheqës, në lidhje me themelimin e paqes, një marrëveshje politike për t’i dhënë fund luftës”, tha Zelenskyy.
Ai tha se ata po punojnë për të siguruar që “paqja për Ukrainën të jetë dinjitoze” dhe për të siguruar një garanci për të parandaluar çdo konflikt të ardhshëm.
“Gjatë këtyre ditëve në Berlin, ne do të punojmë sa më aktivisht dhe konstruktivisht të jetë e mundur me të gjithë ata që mund ta sjellin vërtet marrëveshjen në kushte normale. Takime dhe kontakte të mëtejshme do të pasojnë gjithashtu”, shtoi ai.
Komentet e presidentit ukrainas vijnë teksa zyra e kancelarit gjerman, Friedrich Merz, njoftoi se ai do të presë Zelenskyy dhe disa udhëheqës evropianë në Berlin të hënën për të diskutuar zhvillimet e fundit në negociatat e paqes.
Të premten, zëdhënësi i qeverisë gjermane, Stefan Kornelius, tha se kancelari Merz do të zhvillojë së pari bisedime dypalëshe me Zelenskyyn mbi bashkëpunimin ekonomik gjermano-ukrainas dhe statusin e negociatave të vazhdueshme të paqes.
“Në mbrëmje, shumë krerë shtetesh dhe qeverish evropiane, si dhe përfaqësues të lartë të BE-së dhe NATO-s, do t’i bashkohen diskutimeve”, tha Kornelius, pa dhënë detaje të mëtejshme rreth pjesëmarrësve ose agjendës së takimit.
Po atë ditë, Umerov, i cili shërben si sekretar i Këshillit të Sigurisë dhe Mbrojtjes Kombëtare të Ukrainës, tha se mori pjesë në një video-konferencë me këshilltarët e sigurisë kombëtare nga Ukraina, SHBA-ja dhe Evropa.
“Ne diskutuam për përafrimin e mëtejshëm të pozicioneve, çështjet e sigurisë dhe hapat e ardhshëm në avancimin e planit të paqes”, shkroi Umerov në rrjetet sociale, duke shtuar se puna vazhdon paralelisht në disa fusha praktike si në Evropë ashtu edhe në SHBA.
Më herët, Agjencia Gjermane e Shtypit (dpa) citoi burime qeveritare që thanë se këshilltarët e politikës së jashtme nga SHBA-ja, Ukraina, Gjermania dhe vende të tjera sot do të vazhdojnë bisedimet në Berlin mbi një armëpushim të mundshëm.
Sipas raportimeve në media, i dërguari special i Trumpit, Steve Witkoff, gjithashtu po udhëton në kryeqytetin gjerman për t’u takuar me Zelenskyyn dhe udhëheqësit evropianë këtë fundjavë.