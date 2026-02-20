Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Zelenskyy kërkon më shumë presion mbi Rusinë për të ndaluar sulmet ndaj...

Zelenskyy kërkon më shumë presion mbi Rusinë për të ndaluar sulmet ndaj infrastrukturës energjetike të Ukrainës

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, tha se duhet ushtruar presion më i madh ndaj Rusisë për të ndalur sulmet ndaj infrastrukturës energjetike të vendit, transmeton Anadolu.

Zelenskyy njoftoi se gjatë vizitës së parë në Ukrainë, është takuar me Komisarin e Lartë të OKB-së për Refugjatët, Barham Salih.

Ata diskutuan ndikimin e sulmeve ruse në sistemin energjetik të Ukrainës dhe mbështetjen e nevojshme për civilët e prekur nga lufta, shkroi Zelenskyy në platformën sociale amerikane X.

“Duhet më shumë presion për t’i ndalur këto sulme dhe më shumë mbështetje për njerëzit tanë – veçanërisht për ata që ndodhen aktualisht në Ukrainë ose planifikojnë të kthehen”, shkroi ai.

Sulmet ruse ndaj infrastrukturës energjetike të Ukrainës kanë arritur në 1.225 vitin e kaluar, duke tejkaluar totalin e tri viteve të para të luftës, ndërsa dëmet në rrjet kanë kaluar 20 miliardë dollarë.

Një raport i shoqatës evropiane të industrisë së energjisë Eurelectric analizoi luftën e plotë në Ukrainë dhe sulmet hibride të “zonës gri” në mbarë Evropën, duke konfirmuar se sistemet energjetike nuk janë më thjesht infrastrukturë, por janë shndërruar në objektiva të drejtpërdrejtë ushtarakë.

