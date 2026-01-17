Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Zelenskyy kërkon përshpejtim të importeve të energjisë ndërsa Ukraina përballet me ndërprerje...

Zelenskyy kërkon përshpejtim të importeve të energjisë ndërsa Ukraina përballet me ndërprerje të rënda të rrymës

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, ka kërkuar përshpejtim të importeve të energjisë, teksa vendi po përballet me ndërprerje të gjera të furnizimit me energji elektrike si pasojë e sulmeve ruse ndaj infrastrukturës energjetike.

Sulmet e fundit kanë lënë mijëra banorë pa energji elektrike, në një kohë kur temperaturat e ulëta të dimrit po e përkeqësojnë situatën humanitare. Zelenskyy theksoi se sigurimi i energjisë është jetik për funksionimin e spitaleve, shërbimeve bazë dhe ngrohjes së banesave, duke u bërë thirrje partnerëve ndërkombëtarë të rrisin dhe përshpejtojnë dërgesat.

Autoritetet ukrainase njoftuan se ekipet teknike po punojnë për riparimin e dëmeve, por paralajmëruan se sulmet e vazhdueshme e bëjnë të vështirë stabilizimin e rrjetit. Ndërkohë, qeveria po zbaton masa emergjente për kursimin e energjisë dhe po kërkon mbështetje shtesë për të përballuar krizën gjatë muajve të dimrit. /mesazhi

