Zelenskyy kërkon përshpejtim të importeve të energjisë ndërsa Ukraina përballet me ndërprerje të rënda të rrymës

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, ka kërkuar përshpejtim të importeve të energjisë, teksa vendi po përballet me ndërprerje të gjera të furnizimit me energji elektrike si pasojë e sulmeve ruse ndaj infrastrukturës energjetike.
Sulmet e fundit kanë lënë mijëra banorë pa energji elektrike, në një kohë kur temperaturat e ulëta të dimrit po e përkeqësojnë situatën humanitare. Zelenskyy theksoi se sigurimi i energjisë është jetik për funksionimin e spitaleve, shërbimeve bazë dhe ngrohjes së banesave, duke u bërë thirrje partnerëve ndërkombëtarë të rrisin dhe përshpejtojnë dërgesat.
Autoritetet ukrainase njoftuan se ekipet teknike po punojnë për riparimin e dëmeve, por paralajmëruan se sulmet e vazhdueshme e bëjnë të vështirë stabilizimin e rrjetit. Ndërkohë, qeveria po zbaton masa emergjente për kursimin e energjisë dhe po kërkon mbështetje shtesë për të përballuar krizën gjatë muajve të dimrit. /mesazhi