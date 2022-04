Zelenskyy kritikon Këshillin e Sigurimit të OKB-së: “Ku është paqja?”

“Ku është siguria që Këshilli i Sigurmit duhet ta garantojë? Nuk është aty, megjithëse ekziston një Këshill Sigurimi. Dhe pra, ku është paqja?”, pyeti Zelenskyy mes luftës së vazhdueshme të Rusisë kundër Ukrainës

Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, i ka bërë thirrje Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara (OKB) që urgjentisht të miratojë reforma të brendshme gjithëpërfshirëse pasi theksoi se organi nuk është në gjendje të arrijë objektin kryesor të saj, transmeton Anadolu Agency (AA).

Duke u adresuar përmes video-konferencës në Këshillin e Sigurimit të OKB-së, Zelenskyy pyeti organin që është i ngarkuar për garantimin e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare nëse beson se koha e së drejtës ndërkombëtare “ka ikur”.

“Ku është siguria që Këshilli i Sigurimit duhet ta garantojë? Nuk është aty, megjithëse ekziston një Këshill Sigurimi. Dhe pra, ku është paqja?”, pyeti Zelenskyy mes luftës së vazhdueshme të Rusisë kundër Ukrainës.

Zelenskyy foli në vazhdën e provave tronditëse vizuale që tregojnë vrasje brutale të civilëve jashtë kryeqytetit Kiev në zonat e pushtuara më parë nga forcat ruse përpara se të tërhiqeshin rreth 30 marsit.

Presidenti rus, Vladimir Putin dhe Moska po përballen me kritika të ashpra nga komuniteti ndërkombëtar pasi Ukraina akuzoi forcat ruse për kryerjen e “gjenocidit” dhe “krimeve të luftës” në qytetin Bucha.

Rusia ka mohuar akuzat dhe i ka quajtur “sulm të lajmeve të rreme”, duke argumentuar se imazhet e trupave të vdekur dhe pamjet e civilëve të vrarë që kanë shkaktuar zemërim global janë inskenuar pasi forcat ruse u tërhoqën nga qyteti.

Një hetim nga New York Times i bazuar në ekzaminimin e fotografive satelitore sfidoi mohimin, megjithatë sugjeroi se shumë prej trupave të parë në rrugët e qytetit Bucha kanë qenë atje për javë të tëra.

Zelenskyy kërkoi nga Këshilli i Sigurimit që menjëherë të miratojë reformat e brendshme, veçanërisht për të hequr veton e pesë anëtarëve të përhershëm, ku përfshihet Rusia, “në mënyrë që vetoja të mos jetë e drejta për të vdekur dhe të sigurojë përfaqësim të drejtë”.

“Tani është e qartë se qëllimet e vendosura në San Francisco në vitin 1945 për krijimin e një organizate ndërkombëtare të sigurisë globale nuk janë arritur dhe është e pamundur të arrihen pa reforma”, tha Zelenskyy, duke iu referuar Kartës së OKB-së.

“Prandaj, ne duhet të bëjmë gjithçka në fuqinë tonë për t’i kaluar gjeneratës së ardhshme një OKB efektive me aftësinë për t’iu përgjigjur në mënyrë parandaluese sfidave të sigurisë dhe në këtë mënyrë të garantojë paqen, të parandalojë agresionin dhe të çojë agresorët drejt paqes”, shtoi ai.

Zelenskyy lëshoi një video me imazhe të palëvizshme të atyre që dukej se janë civilë të vdekur në disa qytete dhe qyteza të Ukrainës, përfshirë në Motyzhyn, Irpin, Dymerka, Mariupol dhe Bucha. Shumë prej trupave u dogjën. Të tjerët dukej se ishin gjunjëzuar në tokë përpara se të vriten, me krahë të lidhura pas shpine. Disa thjeshtë u lanë në rrugë.

“Rusia dëshiron ta kthejë Ukrainën në skllevër të heshtur”, tha ai, duke pretenduar se Rusia po deporton me forcë mijëra ukrainas në Rusi, derisa njëkohësisht kryen masakra masive në Ukrainë.

“Kemi të bëjmë me një shtet që po e kthen veton në Këshillin e Sigurimit të OKB-së në të drejtën për të vdekur. Kjo minon të gjithë arkitekturën e sigurisë globale”, theksoi presidenti ukrainas.

Më 24 shkurt, Rusia nisi një luftë kundër Ukrainës, e cila është përballur me zemërim ndërkombëtar, me Bashkimin Evropian (BE), SHBA-në dhe Mbretërinë e Bashkuar, ndër të tjera, që po zbatojnë sanksione të ashpra ndaj Moskës.

Sipas vlerësimeve të Kombeve të Bashkuara (OKB), të paktën 1.480 civilë janë vrarë dhe rreth 2.200 të tjerë janë plagosur që nga fillimi i luftës në Ukrainë, megjithatë shifra e vërtetë dyshohet se është shumë më e lartë.

Agjencia e OKB-së për Refugjatë (UNHCR) njofton se mbi 4.2 milionë ukrainasë po ashtu kanë ikur në vendet fqinje, ndërkohë rreth 7 milionë të tjerë janë zhvendosur brenda vendit. /aa