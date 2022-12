Zelenskyy në Shtëpinë e Bardhë takohet me presidentin Biden dhe zyrtarë të lartë amerikanë

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy mbërriti në Shtëpinë e Bardhë për takim me presidentin Joe Biden dhe zyrtarë të lartë amerikanë, në vizitën e tij të parë jashtë vendit që nga fillimi i luftës së Rusisë dhjetë muaj më parë, raporton Anadolu Agency (AA).

Biden përshëndeti Zelenskyy-n në dhe mbajti një fotosesion të shkurtër të përbashkët përpara se të shkojnë pas dyerve të mbyllura për diskutime. Dy liderët pritet t’u drejtohen gazetarëve përpara se Zelenskyy të shkojë në Capitol Hill për të folur në një sesion të përbashkët të Kongresit.

Gjatë takimit të tyre, Biden dhe Zelenskyy “do të kenë një diskutim të thelluar strategjik në lidhje me luftën, mbi aftësitë dhe trajnimin që SHBA dhe aleatët tanë do të vazhdojnë t’i ofrojnë Ukrainës”, si dhe do të diskutohet ndihma e sektorit ekonomik dhe energjetik dhe ndihma humanitare, u tha gazetarëve të mërkuren një zyrtar i lartë i administratës amerikane.

“Ne do të kemi gjithashtu mundësinë së bashku me Kongresin për të filluar punën për të miratuar një paketë të konsiderueshme financimi shtesë për Ukrainën për vitin 2023”, tha zyrtari, duke shtuar se paketa dypartiake pritet të përfshijë më shumë se 40 miliardë dollarë financime për Ukrainën.

Administrata Biden njoftoi më herët gjatë ditës transferimin e saj të parë të një sistemi mbrojtës Patriot në Ukrainë, si pjesë e një pakete të re ndihme ushtarake prej 1,85 miliard dollarësh. Paketa përfshin gjithashtu aftësi të zgjeruara për goditje precize, municione shtesë dhe “pajisje të tjera kritike që Ukraina po i përdor në mënyrë kaq efektive për të mbrojtur veten në fushën e betejës”, tha në një deklaratë Sekretari i Shtetit Antony Blinken.

Me njoftimin e së mërkures, SHBA-ja i ka ofruar Ukrainës 21,9 miliardë dollarë ndihmë që nga janari 2021.

Sistemi Patriot është i aftë të interceptojë raketa kryqëzuese, raketa balistike me rreze të shkurtër dhe avionë luftarakë “në një lartësi dukshëm më të lartë se sistemet e mbrojtjes ajrore të ofruara më parë”, tha Blinken.

Kremlini e kishte paralajmëruar Washington-in që të mos i siguronte Ukrainës sistemin, duke thënë të enjten e kaluar se çdo dërgesë do të rrisë rrezikun e përfshirjes së drejtpërdrejtë të SHBA-së në konflikt.