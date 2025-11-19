Zelenskyy njoftoi se ka siguruar 1,1 miliard euro mbështetje për mbrojtje dhe energji gjatë turneut në Evropë

Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy detajoi më shumë se 1,1 miliard euro angazhime në mbrojtje dhe energji pas vizitave në Greqi, Francë dhe Spanjë, duke thënë se marrëveshjet do të forcojnë mbrojtjen ajrore, aviacionin dhe sigurinë energjetike dimërore të Ukrainës, transmeton Anadolu.
Zelenskyy në Telegram tha se Greqia do të furnizojë vëllime të garantuara gazi për sezonin e ngrohjes si pjesë e një marrëveshjeje të nënshkruar në Athinë, duke e quajtur vendin “një qendër të rëndësishme energjie për Ukrainën dhe për gjithë Evropën Qendrore dhe Lindore”.
Ai njoftoi se Franca ra dakord të zgjerojë ndjeshëm bashkëpunimin në mbrojtje, duke përfshirë një plan që Ukraina të blejë 100 avionë “Rafale F4” deri në vitin 2035, si dhe sisteme të mbrojtjes ajrore SAMP/T, radarë të përparuar, raketa ajër-ajër dhe bomba ajrore të drejtuara.
Parisi gjithashtu do të ofrojë një paketë të re ndihme ushtarake deri në fund të vitit.
Spanja, shtoi ai, premtoi 100 milionë euro për iniciativën PURL për raketat e mbrojtjes ajrore, 215 milionë euro në kuadër të instrumentit SAFE dhe 200 milionë euro për të mbështetur sektorin energjetik të Ukrainës.
Iniciativa e Listës së Kërkesave me Prioritet për Ukrainën (PURL) është një program SHBA-NATO që u lejon shteteve anëtare evropiane të NATO-s dhe Kanadasë të financojnë blerjen e armëve të prodhuara në Amerikë për Ukrainën.
Madridi po përgatit gjithashtu një paketë shtesë mbrojtëse që përfshin raketat e mbrojtjes ajrore IRIS-T.