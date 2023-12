Zelenskyy “nuk mund ta konsiderojë” luftën Rusi-Ukrainë të barabartë me konfliktin në Gaza

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, ka deklaruar se nuk mund ta konsiderojë luftën Rusi-Ukrainë të barabartë me konfliktin Izrael-Palestinë në Gaza.

“Pushtimi i Ukrainës nga Rusia nuk filloi me një sulm terrorist nga njerëz me shtetësi ukrainase në territorin e Rusisë”, tha Zelenskyy gjatë një konference për media të fundvitit në Kiev, në përgjigje të një pyetje nga Anadolu.

Zelenskyy argumentoi se në rastin e luftës Rusi-Ukrainë, njerëzit jetonin në shtetin e tyre të pavarur dhe “armiku hyri dhe vrau njerëzit tanë”.

“Pra, këto janë gjëra të ndryshme”, tha ai.

Zelenskyy tha gjithashtu se Ukraina njeh pavarësinë e popullit izraelit dhe palestinez, si dhe “tragjedinë” që po ndodh në rajon dhe pasojat e saj humanitare.

Sulmet ajrore dhe tokësore të Izraelit në Rripin e Gazës që nga sulmi i 7 tetorit nga Hamasi, sipas autoriteteve shëndetësore në enklavë, kanë vrarë të paktën 19.667 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë, si dhe kanë plagosur 52.586 të tjerë.

Lufta e ka shndërruar Gazën në gërmadha me gjysmën e banesave të territorit bregdetar të dëmtuara ose të shkatërruara dhe me pothuajse 2 milionë palestinezë të zhvendosur brenda enklavës me një popullsi të dendur mes mungesës së ushqimit dhe ujit të pastër.