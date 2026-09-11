Zelenskyy paralajmëron Rusinë për hakmarrje nëse shënjestron sistemin energjetik të Ukrainës gjatë dimrit

Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, paralajmëroi të premten se Rusia do të përballet me kundërpërgjigje nëse sulmon sistemin energjetik të Ukrainës gjatë këtij dimri, transmeton Anadolu.
“Rusia e di se nëse sulmon – dhe ajo po përgatitet të godasë sistemin tonë energjetik këtë dimër – Rusia do të marrë të njëjtën përgjigje”, shkroi Zelenskyy në platformën sociale amerikane X. “Nëse na shkaktojnë ndërprerje të energjisë elektrike, ne do të përpiqemi të përgjigjemi në mënyrë të përshtatshme”, shtoi ai.
Zelenskyy tha se negociatat mbeten rruga e preferuar e Ukrainës për t’i dhënë fund luftës.
Ai bëri thirrje për përparim drejt një takimi të mundshëm trepalësh mes Ukrainës, Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara, vendosjen e një armëpushimi në sektorin energjetik, zhbllokimin e Detit të Zi dhe vazhdimin e shkëmbimeve të të burgosurve dhe civilëve, përfshirë fëmijët e mbajtur në Rusi.
Zelenskyy paralajmëroi se zgjatja e luftës paraqet sfida për Rusinë dhe ekonominë globale, veçanërisht për sigurinë ushqimore dhe energjetike, dhe tha se ndërprerjet e eksporteve të drithërave përmes Detit të Zi mund të përkeqësojnë mungesat në vendet e cenueshme.
“Do të jetë si Hormuzi, vetëm se në aspektin bujqësor. Dhe ky është problem serioz. Nuk duhet të jetë vetëm Ukraina ajo që duhet ta zgjidhë këtë. Sepse kjo është një sfidë për shumë vende”, tha ai.
Zelenskyy gjithashtu i bëri thirrje Kongresit amerikan të miratojë legjislacionin për sanksionet, të mbështetur nga senatori i ndjerë Lindsey Graham, dhe kërkoi masa më të forta nga administrata e presidentit amerikan Donald Trump.
“Sanksionet duhet të vendosen tani”, tha ai. “Ky është një mjet që Shtetet e Bashkuara e kanë për t’i privuar Rusisë mundësinë për të financuar çdo ditë luftën kundër Ukrainës”, shtoi Zelenskyy.
“Dhe sinqerisht, ndonjëherë nuk e kuptoj pse vendimet nuk mund të merren shpejt”, tha ai.