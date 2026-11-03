Zelenskyy paralajmëron sulm të ri masiv rus ndaj infrastrukturës energjetike dhe logjistike të Ukrainës

Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, ka paralajmëruar se Rusia po përgatit një sulm të ri në shkallë të gjerë ndaj Ukrainës, ku objektivat kryesore pritet të jenë infrastruktura energjetike dhe logjistike, ndërsa vëmendja globale është përqendruar te zgjedhjet e mesmandatit në SHBA, transmeton Anadolu.
Në fjalimin e tij të mbrëmjes, Zelenskyy tha se Moska duket se po llogarit që zgjedhjet në SHBA do ta largojnë vëmendjen ndërkombëtare nga zhvillimet në Ukrainë, përfshirë sfidat e mbrojtjes ajrore dhe mungesën e raketave për sistemet Patriot.
Ai tha se komuniteti ndërkombëtar duhet t’i dërgojë Rusisë sinjale të qarta se ajo nuk do të përfitojë asgjë nga sulmet e saj dhe se të ardhurat nga nafta do të mbeten nën presion për sa kohë që lufta vazhdon.
“Ne nuk duhet të luajmë lojëra me të ardhurat e Rusisë nga nafta dhe gazi. Duhet të ushtrojmë aq shumë presion ndaj Rusisë, saqë ajo të mos ketë alternativë tjetër përveç përfundimit të kësaj lufte. SHBA-ja mund ta bëjë këtë. Bota mund ta bëjë këtë”, tha ai.
Zelenskyy tha se Ukraina ka të drejtë t’i përgjigjet çdo sulmi rus, duke shtuar se goditjet e saj kanë pasur “ndikim të prekshëm” dhe kanë goditur objektivat e tyre.
“Ne patjetër do t’i përgjigjemi sulmit që Rusia po përgatit tani”, theksoi ai.
Ai tha gjithashtu se Rusia ka miratuar “një taktikë të re”, duke shënjestruar jo vetëm objektet e prodhimit të energjisë elektrike, por edhe rrjetet energjetike dhe sistemet e shpërndarjes.
Rusia nuk ka reaguar ndaj pretendimeve të fundit të presidentit ukrainas.