Zelenskyy pretendon se raketat koreano-veriore u përdorën në sulmet ruse gjatë natës që shënjestruan Kievin

Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, ka pretenduar se Rusia kishte përdorur raketa koreano-veriore gjatë sulmeve ajrore gjatë natës në vendin e tij, të cilat kishin shënjestruar edhe kryeqytetin Kiev, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë në platformën amerikane të mediave sociale X, pas një telefonate koordinuese me zyrtarë, Zelenskyy tha se vlerësimet teknike janë duke vazhduar në vendet e goditura nga raketat balistike ruse gjatë sulmeve të natës.
“Sipas gjetjeve paraprake, në një nga objektet kryesore energjetike që u dëmtua, rusët përdorën raketa KN-23 të prodhuara dhe të furnizuara nga Koreja e Veriut”, tha Zelenskyy, duke e cilësuar këtë çështje si “një tjetër dëshmi se regjimet globale të sanksioneve duhet të forcohen ndjeshëm”.
Zelenskyy pretendoi se Rusia përdori 36 raketa gjatë sulmeve të natës, duke shtuar se vetëm katër prej tyre u interceptuan dhe se Ukraina vazhdon të përballet me mungesë të konsiderueshme të raketave interceptuese për sistemet Patriot.
Në këtë kontekst, Zelenskyy tha se SHBA-ja është “në pozitën më të mirë” për të ndihmuar në zgjidhjen e këtij problemi dhe se Kievi po kërkon mënyra për të përshpejtuar dërgesat dhe për t’i përcjellë Washingtonit mesazhet e nevojshme, në mënyrë që Ukraina të marrë mjetet e duhura për të mbrojtur popullsinë e saj.
“Kjo është veçanërisht e rëndësishme tani, jo vetëm në prag të dimrit, por edhe përpara një përpjekjeje tjetër të përbashkët me partnerët tanë për të rigjallëruar negociatat”, tha Zelenskyy, duke akuzuar Rusinë se po përpiqet të “krijojë paraprakisht terrenin” për të ushtruar presion ndaj Ukrainës dhe qëndrimeve negociuese të partnerëve të saj, ndërsa të dyja vendet po përgatiten të marrin pjesë në një raund të ri bisedimesh trepalëshe të ndërmjetësuara nga SHBA-ja, që do të nisë të martën në kryeqytetin Abu Dhabi të Emirateve të Bashkuara Arabe.
“Shpresojmë që SHBA-ja, ashtu si partnerët tanë të tjerë, të veprojë mbi bazën e parimeve”, shtoi ai, duke theksuar se kishte udhëzuar ministrin e Punëve të Brendshme të Ukrainës, Ivan Vyhivskyi, që së bashku me autoritetet lokale të përgatisë rrugë alternative transporti dhe mjete shtesë transporti për Kievin, ku, sipas tij, plane të tilla emergjente “praktikisht nuk ekzistojnë në nivel qyteti”.
Ai tha se Ukraina po pret kontribute të reja nga vendet evropiane në kuadër të nismës “Lista e Kërkesave të Prioritarizuara të Ukrainës” (PURL), duke shtuar se do të ketë gjithashtu paketa të reja mbështetjeje energjetike për Ukrainën, si dhe dërgesa të reja për të mbështetur logjistikën e vendit.
Më herët, Forcat Ajrore të Ukrainës pretenduan se mbrojtja ajrore e vendit kishte rrëzuar 149 nga 172 dronë dhe katër raketa balistike gjatë sulmeve ruse të natës, të cilat, sipas tyre, ishin drejtuar kryesisht drejt rajonit të Kievit.
Ministria e Mbrojtjes e Rusisë konfirmoi se kishte kryer një sulm “masiv” ndaj Kievit gjatë natës, duke theksuar se kishte goditur objekte të infrastrukturës ushtarako-industriale, energjetike dhe të transportit në kryeqytetin ukrainas, përfshirë Urën Pivnichnyi.
Ajo pretendoi se infrastruktura e shënjestruar nga Rusia përdorej nga Kievi për të “mbështetur Forcat e Armatosura të Ukrainës”.
Sulmi gjatë natës ndodhi një ditë pasi Zelenskyy tha se vendi i tij kishte informacione inteligjence se Rusia planifikonte të shënjestronte sektorin energjetik të Ukrainës, si dhe urat përgjatë lumit Dnieper dhe infrastrukturën civile.
Zyrtarët rusë dhe koreano-veriorë ende nuk kanë komentuar pretendimin e Zelenskyyt, ndërsa verifikimi i pavarur mbetet i vështirë për shkak të luftës në vazhdim.