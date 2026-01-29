Zelenskyy pretendon se Rusia po përgatit sulm të ri ndaj Ukrainës, paralajmëron ndihmë ushtarake franceze

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, deklaroi se raportet e inteligjencës tregojnë se Rusia po përgatitet për një sulm të ri, një veprim që sipas tij minon nismat diplomatike në vazhdim, ndërsa bëri të ditur se Franca ka premtuar mbështetje shtesë ushtarake, përfshirë edhe avionë, raporton Anadolu.
“Ne e dimë se rusët po përgatiten për një sulm të ri; inteligjenca jep informacione për këtë”, tha Zelenskyy në fjalimin e tij të mbrëmjes, duke theksuar se partnerët në SHBA dhe Evropë duhet të kuptojnë se veprime të tilla “diskreditojnë bisedimet diplomatike”.
Zelenskyy tha gjithashtu se ka zhvilluar një bisedë telefonike me presidentin francez Emmanuel Macron për të diskutuar situatën në vijën e frontit dhe “humbjet ruse”, si dhe për përpjekjet diplomatike pas takimeve të fundit në Abu Dhabi.
Udhëheqësi ukrainas njoftoi se Franca do të forcojë kapacitetet mbrojtëse të Ukrainës me dërgesa të rëndësishme ushtarake.
“Do të ketë gjithashtu dërgesa shtesë gjatë këtij viti të avionëve francezë, raketave për sistemet e mbrojtjes ajrore dhe bombave ajrore”, deklaroi Zelenskyy në platformën amerikane X, duke shtuar se Parisi do të dërgojë edhe gjeneratorë për të ndihmuar në forcimin e qëndrueshmërisë energjetike të vendit.
Duke iu referuar situatës së brendshme, Zelenskyy vuri në dukje se “situata më e vështirë” sa u përket ngrohjes dhe energjisë elektrike aktualisht është në Kiev, pas sulmeve të fundit.
Duke folur për proceset diplomatike paralele që përfshijnë SHBA-në dhe vendet evropiane, Zelenskyy tha se që diplomacia të japë rezultate, ajo duhet të ketë “peshë reale” për njerëzit.
“Kur sulmet ruse vazhdojnë, kur ofensivat vazhdojnë, është e vështirë që njerëzit ta ndiejnë se diplomacia është konstruktive”, tha ai.