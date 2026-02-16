Zelenskyy: SHBA ofroi garanci sigurie në këmbim të territoreve, por garancitë duhet të jenë të parat

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy tha sot se SHBA-ja i kërkoi Ukrainës të braktisë pretendimet territoriale ndaj zonave të pushtuara nga Rusia, duke premtuar garanci sigurie në këmbim, transmeton Anadolu.
“Miqtë tanë amerikanë po përgatisin garanci sigurie. Por, ata thanë: së pari ky shkëmbim territoresh ose diçka e tillë dhe pastaj garancitë e sigurisë”, tha Zelenskyy duke shtuar: “Unë besoj se garancitë e sigurisë duhet të vijnë të parat”.
Zelenskyy vuri në dukje se Ukraina është e gatshme të bëjë kompromis, por kjo nuk do të thotë që “ne do të heqim dorë nga territoret tona”.
“Çfarë kompromisi jemi të gatshëm të bëjmë? Jo një që do t’i japë Rusisë mundësinë të rikuperohet shpejt dhe të vijë përsëri dhe të na pushtojë”, tha ai.
Zelenskyy tha se Ukraina kishte garanci sigurie në Memorandumin e Budapestit të vitit 1994, sipas të cilit Kievi pranoi të hiqte dorë nga armët tona bërthamore sovjetike të vendosura në territorin e saj pas shpërbërjes së BRSS-së.
“Ne hoqëm dorë nga armët tona bërthamore dhe të tjera. Shumë avionë – dhjetëra. Ne hoqëm dorë prej tyre dhe morëm garanci sigurie, sovraniteti dhe pavarësie. Në fund të fundit, nuk kemi asnjë nga ato armë dhe nuk kemi garanci sigurie. Askush nuk e mbrojti pavarësinë tonë”, tha Zelenskyy.
Ai shtoi se çdo garanci e re sigurie do të hyjë në fuqi vetëm pas një votimi në Kongres.
“Pra, nga çfarë duhet të kemi frikë? Nuk e kuptoj. Mund të nënshkruajmë një dokument me udhëheqësit mbi garancitë e sigurisë për Ukrainën. Ky është sinjal i fortë për njerëzit: Amerika do të ndihmojë dhe mbështesë dhe evropianët do të qëndrojnë me ju nëse Rusia vjen përsëri. Dhe pastaj mund të flisni me ukrainasit për atë për të cilën janë gati”, tha Zelenskyy.