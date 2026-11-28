Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy tha të premten se sulmet e fundit të Kievit në Libi dhe në brigjet e saj u kryen “pa koordinim paraprak” me partnerët evropianë të vendit të tij, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë në platformën sociale amerikane X, Zelenskyy tha se të premten ka zhvilluar bisedë me kryeministren italiane Giorgia Meloni. Ai tha se kanë diskutuar çështjet me të cilat po përballen aktualisht dhe se është “e rëndësishme që ta kuptojmë njëri-tjetrin”.
“Konfirmova se operacioni i fundit në Libi u krye pa koordinim paraprak me partnerët tanë evropianë”, tha Zelenskyy.
Ai tha se ka theksuar përkushtimin e Ukrainës për të siguruar që autoritetet e të dy vendeve të ndajnë “gjithë informacionin e nevojshëm dhe të mbajnë komunikim të drejtpërdrejtë, të rregullt dhe efektiv”.
Deklarata e tij erdhi pas një interviste për BBC-në, të publikuar më herët të premten. I pyetur për kritikat e Italisë ndaj sulmeve të Ukrainës gjatë fundjavës kundër një anijeje luftarake ruse dhe një anijeje transporti, Zelenskyy pranoi rreziqet që ato paraqitnin, por tha se forcat ukrainase nuk kryejnë operacione të tilla pa u koordinuar me partnerët.
Më vonë të premten, ministri i Jashtëm italian Antonio Tajani akuzoi Zelenskyyn se nuk po thoshte të vërtetën lidhur me koordinimin e sulmeve në Libi, duke thënë se aleatët nuk ishin informuar paraprakisht.
“Nuk ka pasur kurrë asnjë koordinim, këtë e tha edhe ministri i Jashtëm (ukrainas), duke thënë se do ta diskutojnë të ardhmen me aleatët e tyre”, u tha Tajani gazetarëve.
Zhvillimet erdhën pasi dronë detarë goditën një anije luftarake ruse të ankoruar në portin e Bengazit para agimit të së dielës, duke lënë të vrarë dy oficerë të marinës libiane. Një sulm tjetër kishte në shënjestër një anije transporti në brigjet e Bengazit më vonë po atë ditë.
Të martën, Zelenskyy konfirmoi se Ukraina qëndronte pas dy sulmeve, duke thënë se forcat ukrainase kishin fundosur korvetën ruse Merkury dhe kishin goditur anijen e transportit MV Angara, për të cilën pretendoi se Rusia e përdorte për transportimin e armëve.
Qeveria me seli në lindje të Libisë paraqiti një ankesë në Asamblenë e Përgjithshme dhe Këshillin e Sigurimit të OKB-së, duke kërkuar hetim ndërkombëtar për sulmet.
Edhe Qeveria e Unitetit Kombëtar me seli në Tripoli dënoi sulmet dhe kërkoi shpjegime nga Ukraina, duke kundërshtuar përdorimin e territorit dhe ujërave libiane për operacione ushtarake të huaja.
Ministri i Jashtëm italian shprehu shqetësim të martën lidhur me operacionet e fundit ushtarake në Libinë lindore.
Ndërkohë, Meloni tha të enjten se lufta mes Rusisë dhe Ukrainës “nuk duhet dhe nuk mund të shtrihet në Mesdhe”.
Më vonë të enjten, ministri i Jashtëm ukrainas Andrii Sybiha shprehu keqardhje për pasojat “e paqëllimshme” të sulmeve me dronë të Kievit dhe shprehu ngushëllime pas një bisede telefonike me ushtruesin e detyrës së ministrit të Jashtëm libian, Taher al-Baour.
“Ne nuk kemi ndërmend ta shtrijmë luftën e Rusisë kundër Ukrainës në Libi apo në ndonjë vend tjetër”, shtoi Sybiha në një deklaratë në X.
Libia mbetet e ndarë mes dy administratave rivale: njërës të drejtuar nga kryeministri Abdul Hamid Dbeibeh në Tripoli, e cila kontrollon pjesën perëndimore të vendit, dhe tjetrës me seli në Bengazi, e cila qeveris lindjen dhe pjesën më të madhe të jugut. Dhoma e Përfaqësuesve emëroi administratën me seli në Bengazi, të drejtuar nga Osama Hammad, në fillim të vitit 2022.
Ndërkaq, në një deklaratë lidhur me bisedën telefonike të së premtes, qeveria italiane konfirmoi se Zelenskyy kishte pranuar se sulmet ishin kryer “pa koordinim paraprak me partnerët” dhe tha se Meloni përsëriti shqetësimet e Italisë lidhur me sulmet e së dielës.
“Presidentja (e Këshillit të Ministrave) Meloni riafirmoi mbështetjen e Italisë për Ukrainën në rrugën drejt një paqeje të drejtë dhe të qëndrueshme, por gjithashtu theksoi se kjo mbështetje nuk mund të nënkuptojë pranimin e nismave që vënë në rrezik sigurinë e Italisë dhe të rajonit”, thuhet në deklaratë.
Në deklaratë shtohet se Zelenskyy “siguroi se i kupton shqetësimet e Italisë dhe mori përsipër të garantojë ndarjen e plotë të informacionit, si dhe komunikimin e drejtpërdrejtë dhe të vazhdueshëm”.