Zelenskyy: Sulmet ruse lënë mbi 600.000 persona pa energji elektrike në rajonin e Dnipros në Ukrainë

Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, ka bërë të ditur se më shumë se 600.000 persona në qytetin ukrainas Dnipro dhe rajonin përreth kanë mbetur pa energji elektrike pas sulmeve ruse gjatë natës ndaj infrastrukturës energjetike, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë në Telegram, Zelenskyy tha se forcat ruse mëngjesin e djeshëm sulmuan gjithashtu vendbanimin Komyshuvakha me një dron FPV, ndërsa operacionet e shpëtimit po vazhdonin për të shtatën ditë radhazi pas një sulmi ajror që vrau 55 persona.
“Ka mundësi që njerëz të jenë ende nën rrënoja”, tha ai.
Zelenskyy tha se situata ishte gjithashtu e vështirë në rajonin e Kharkivit, duke shtuar se ndërprerjet e energjisë elektrike po preknin disa zona të vendit. Vetëm në rajonin e Zhytomyr, theksoi ai, 140 ndërtesa banimi shumëkatëshe mbetën pa ngrohje pas bombardimeve ruse.
“Punimet për riparimin e dëmeve po zhvillohen pothuajse në çdo qytet dhe komunitet të prekur”, tha ai.
Zelenskyy gjithashtu tha se gjatë javës së kaluar Rusia lëshoi kundër qyteteve dhe komuniteteve ukrainase 115 raketa të llojeve të ndryshme, afro 1.900 bomba ajrore të drejtuara dhe më shumë se 3.000 dronë sulmues.
Ai tha se sulmet përfshinin goditje të kombinuara me raketa, duke shtuar se një pjesë e konsiderueshme e raketave ishte prodhuar gjatë këtij viti.
Sipas tij, Ukraina po ndan rregullisht me partnerët e saj ndërkombëtarë informacione për kompanitë ruse të përfshira në prodhimin e raketave balistike.
Ai gjithashtu përmendi paketat e sanksioneve të Ukrainës, të miratuara në tetor kundër individëve dhe subjekteve juridike të përfshira në prodhimin ushtarak të Rusisë, duke theksuar rëndësinë e harmonizimit të këtyre masave me sanksionet e vendosura nga vendet evropiane dhe juridiksionet e G7-s.
“Nëse bota nuk ka kapacitete të mjaftueshme kundër raketave balistike për të mbrojtur hapësirën ajrore të Ukrainës, raketat duhet të ndalen në linjat e prodhimit”, tha Zelenskyy.
Ai shtoi se Kievi pret një paketë të fuqishme të 22-të të sanksioneve të BE-së.
Rusia ende nuk ka publikuar ndonjë deklaratë lidhur me këto pretendime, ndërsa verifikimi i pavarur mbetet i vështirë për shkak të konfliktit në vazhdim.