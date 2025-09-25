Zelenskyy takon presidentin sirian: Jemi të gatshëm të mbështesim Sirinë në rrugën drejt stabilitetit

Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, njoftoi se u takua me Presidentin sirian, Ahmed al-Sharaa, në New York, ndërsa theksoi se janë të gatshëm të mbështesin Sirinë në rrugën drejt stabilitetit, transmeton Anadolu.
Zelenskyy, i cili ndodhej në New York për Asamblenë e 80-të të Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara (OKB) në SHBA, njoftoi takimin e tij me Presidentin sirian, Sharaa, në një postim në llogarinë e tij në Telegram.
Presidenti ukrainas, Zelenskyy, deklaroi se ata diskutuan kërcënimet e sigurisë kundër Ukrainës dhe Sirisë, luftimin e këtyre kërcënimeve dhe bashkëpunimin midis vendeve.
“Ne ramë dakord të krijojmë marrëdhënie të bazuara në respekt dhe besim të ndërsjellë”, tha presidenti i Ukrainës.
Ai gjithashtu njoftoi nënshkrimin e një deklarate të përbashkët mbi rivendosjen e marrëdhënieve diplomatike midis dy vendeve gjatë takimit.
“Jemi të kënaqur me këtë hap të rëndësishëm dhe jemi të gatshëm të mbështesim popullin sirian në rrugën e tyre drejt stabilitetit”, ka theksuar Zelenskyy.