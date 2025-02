Zelenskyy thirrje për mbështetje më të fortë nga Trump, kritikon përjashtimin e Ukrainës nga bisedimet SHBA-Rusi

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy shprehu dëshirën e tij për mbështetje më të fortë nga presidenti amerikan Donald Trump, ndërsa kritikoi përjashtimin e Kievit nga negociatat për t’i dhënë fund luftës së vendit të tij me Rusinë, raporton Anadolu.

Duke folur para një grupi gazetarësh në Aeroportin Esenboğa të Ankarasë pas takimit të tij me presidentin turk Recep Tayyip Erdoğan, ai tha: “Do të doja që Trump të ishte më shumë në anën tonë. Shumë nga republikanët dhe demokratët na mbështesin. Unë nuk dua ta humbas këtë mbështetje”.

“Ne vërejmë se ata po e nxjerrin (Presidentin rus Vladimir) Putinin nga izolimi politik, por është vendimi i tyre. Ata janë duke negociuar”, shtoi ai.

Komentet e Zelenskyyt erdhën pasi SHBA-ja dhe Rusia zhvilluan bisedime në kryeqytetin saudit Riad, duke shënuar takimin e parë të drejtpërdrejtë midis diplomatëve amerikanë dhe rusë që nga fillimi i luftës më 24 shkurt 2022.

Zelenskyy kritikoi gjithashtu përjashtimin e Ukrainës nga negociatat për t’i dhënë fund luftës, duke vënë në pikëpyetje legjitimitetin e çdo bisedimi të zhvilluar pa pjesëmarrjen e Kievit.

“Kur thonë ‘këto janë planet tona për përfundimin e luftës’, kjo ngre pikëpyetje për ne. Ku jemi ne? Ku jemi në këtë tryezë të bisedimeve? Kjo luftë po zhvillohet brenda Ukrainës. Putini po vret ukrainasit, jo amerikanët. As evropianët. Ukrainasit po vdesin”, tha ai.

“Ne duam një paqe të drejtë, paqe të vazhdueshme, paqe të qëndrueshme”, shtoi ai.

“Një nga gjërat më të rëndësishme në gjithë këtë është se ne duhet të ecim përpara me njerëzit, me vendet që mund të na japin vërtet garanci sigurie. Nëse ky nuk është fundi i luftës, por një armëpushim, atëherë sigurisht që është një hap i rëndësishëm drejt përfundimit të fazës së nxehtë të luftës”, tha ai.

Zelenskyy theksoi se Ukraina dhe Rusia duhet të jenë në tryezë për bisedimet e paqes dhe se jo vetëm Bashkimi Evropian, por i gjithë kontinenti evropian duhet të përfaqësohet.

Ai tha gjithashtu se ka diskutuar për përfaqësimin evropian në bisedimet me presidentin francez Emmanuel Macron, duke përmendur se Macron ka folur me liderët e BE-së në Francë dhe se janë planifikuar bisedime të mëtejshme.

– Takimi me presidentin turk Erdoğan

Gjatë vizitës së tij në Türkiye, Zelenskyy u takua me presidentin Erdoğan, duke falënderuar Ankaranë për mikpritjen dhe mbështetjen për Ukrainën.

“Diskutimet tona janë gjithmonë të përqendruara në çështje specifike. Sot kemi pasur një negociatë shumë thelbësore. Ndërsa nuk mund t’i zbuloj të gjitha detajet, mund të them se isha i kënaqur me këtë”, tha ai për takimin e tij me homologun turk Erdoğan.

Zelenskyy vuri në dukje nevojën për një shkëmbim gjithëpërfshirës të të burgosurve, duke theksuar se shumë ukrainas mbeten në robërinë ruse, përfshirë tatarë të Krimesë të burgosur për shkak të besimeve të tyre fetare, dhe duke kujtuar përpjekjet e kaluara të Erdoğanit për të siguruar lirimin e të burgosurve.

Ai gjithashtu theksoi bashkëpunimin Türkiye-Ukrainë në industrinë e mbrojtjes, duke vënë në dukje bisedimet në vazhdim me firmën turke të mbrojtjes Baykar, bashkëpunimet për dronët me rreze të gjatë dhe ndërtimin e dy korvetave nga Türkiyen për Marinën e Ukrainës, me një të përfunduar dhe tjetrin të planifikuar për vitin 2026.

Zelenskyy tha se vëllimi i tregtisë së Türkiyes dhe Ukrainës tejkaloi 6 miliardë dollarë edhe gjatë luftës dhe shprehu besimin se do të arrijë në 10 miliardë dollarë pas miratimit të Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë, duke ftuar presidentin Erdoğan në Ukrainë për ta zbatuar atë.

– “Duhet t’i bashkohemi një tregu të madh si BE-ja”

Për anëtarësimin në NATO, Zelenskyy tha se shumica e liderëve evropianë mbështesin pranimin e Ukrainës, me përjashtim të Sllovakisë, Hungarisë, Gjermanisë dhe SHBA-së.

“Megjithatë, faktori SHBA luan një rol të rëndësishëm në ndikimin e këtyre opinioneve”, tha ai, ndërsa vuri në dukje gjithashtu mbështetjen e presidentit Erdoğan për anëtarësimin e Ukrainës në NATO në të ardhmen.

“Nëse NATO nuk është një opsion, për cilat garanci sigurie po flasim?”, tha ai, ndërsa theksoi gjithashtu se vendi i tij ka një ushtri të fortë, por ka nevojë të vazhdueshme për armë dhe para për ta mbështetur atë.

Duke nënvizuar se gjithashtu kanë nevojë për garanci të sigurisë ekonomike, Zelenskyy tha se “për këtë, ne duhet t’i bashkohemi një tregu të madh si Bashkimi Evropian”.

– Mineralet kritike të Ukrainës

Duke iu referuar një projekt-propozimi nga SHBA-së që do t’i jepte Washingtonit qasje në mineralet e rralla tokësore të Ukrainës, Zelenskyy theksoi se atij i mungojnë garancitë e sigurisë, duke shtuar se nuk do të ishte e drejtë për Kievin.

“Unë jam gjithmonë i hapur për të investuar në vendin tonë, për të investuar në burimet tona natyrore. Jam i sigurt që shoqëria jonë e mbështet këtë, parlamenti ynë e mbështet këtë. Por nëse do të japim diçka, duhet të marrim diçka në këmbim. Mendoj se kjo është drejtësia”, tha ai.

Zelenskyy theksoi se Ukraina ka burime të rëndësishme natyrore duke përfshirë gazin natyror, naftën dhe elemente të rralla të tokës, pjesa më e madhe e të cilave është nën pushtimin rus, duke theksuar nevojën për të çliruar këto zona.

“Ne nuk duam të jemi qendër e lëndëve të para për asnjë kontinent. Kjo nuk lidhet me miqësinë apo partneritetin. Është e shkruar në kushtetutën tonë. Unë si president nuk do të shkel kushtetutën. Unë do të mbroj tokën dhe interesat tona”, tha Zelenskyy.