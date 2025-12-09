Zelenskyy thotë se është “gati” për zgjedhje brenda 60-90 ditësh, u bën thirrje partnerëve të ndihmojnë për sigurinë

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy tha se ai është “gati” të mbajë zgjedhjet presidenciale brenda 60–90 ditëve nëse sigurohen kushtet e sigurisë dhe ato ligjore, duke bërë thirrje tek SHBA-ja dhe partnerët evropianë që të ndihmojnë në krijimin e mjedisit të nevojshëm për një votim gjatë luftës, raporton Anadolu.
Deklarata erdhi pasi presidenti amerikan Donald Trump ngriti publikisht çështjen.
Zelenskyy u tha gazetarëve në Romë se tema nuk u diskutua gjatë kontakteve të tij të fundit me zyrtarët amerikanë dhe theksoi se vendimet për zgjedhjet i takojnë vetëm ukrainasve.
Ai hodhi poshtë pretendimet se Kievi po shmang votimin për arsye politike, duke thënë se vazhdimi i luftës nuk lidhet me atë se kush mban detyrën.
Ai nënvizoi se mbajtja e zgjedhjeve do të kërkonte kushte të sigurta pavarësisht sulmeve ruse, si dhe rregullime ligjore për të siguruar legjitimitetin dhe për të lejuar pjesëmarrjen e trupave në vijën e frontit.
Presidenti bëri thirrje tek SHBA-ja dhe partnerët evropianë që të ndihmojnë Ukrainën të krijojë mjedisin e nevojshëm të sigurisë, duke thënë se vendi mund të jetë gati për votim brenda dy deri tre muajve nëse jepet mbështetje.
Ai shtoi se është plotësisht i përgatitur të kandidojë dhe ka kërkuar nga ligjvënësit të hartojnë ndryshime që mundësojnë zgjedhje gjatë kohës së luftës.
Zelenskyy tha se pritet të shqyrtojë propozimet nga partnerët dhe parlamenti sapo të kthehet në Kiev.