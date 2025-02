Zelenskyy thotë se është gati të takohet me Putinin për t’i dhënë fund konfliktit

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy shprehu gatishmërinë e tij për t’u takuar me presidentin rus Vladimir Putin për të diskutuar mënyrat politike dhe diplomatike për t’i dhënë fund konfliktit në Ukrainë, raporton Anadolu.

Duke folur në një konferencë shtypi në Kiev pas një takimi me Odile Renaud-Basso, presidenten e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), Zelenskyy akuzoi Putinin se ka “frikë të flasë” me të për përfundimin e luftës.

“Presidenti i SHBA-së (Donald) Trump dhe vendet e BE-së besojnë se diplomacia është e pamundur pa Rusinë, pa Putinin. Prandaj thashë se jam gati (të takohem me të) nëse mund të biem dakord se si do të përfundojë kjo luftë për ne. Ne jemi gati për diplomaci, nuk kam problem me këtë këtu. Problemi është se më duket se Putini në thelb ka frikë të flasë me mua për përfundimin e luftës”, pohoi ai.

Sa i përket dekretit ukrainas që ndalon çdo bisedë paqeje me Rusinë ndërsa Putin shërben si president i saj, të cilin Zelenskyy e nënshkroi vetë në vitin 2022, udhëheqësi ukrainas pretendoi se ai nuk vlen për të.

Duke komentuar raportimet e mediave për planin e SHBA-së për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë, Zelenskyy tha: “Jam i sigurt se ekipet tona (SHBA-Ukrainë) do të punojnë së bashku. Nuk mund të ketë plan tjetër”.

Ai theksoi gjithashtu se Kievi po synon kontakte zyrtare me Washingtonin, duke përfshirë edhe planin e paqes.

Duke iu referuar takimit me Renaud-Basso, Zelenskyy tha se ata diskutuan për ndihmën financiare të BE-së për Ukrainën.

Nga ana e saj, presidentja e BERZH-it tha se banka që ajo drejton aktualisht i ka dhënë Ukrainës ndihmë financiare në vlerë prej 6,2 miliardë eurosh që nga viti 2022 dhe ka në plan të vazhdojë të investojë në energji dhe sektorë privatë.