Zelenskyy: Trump dërgon një mesazh urimi dhe bën thirrje për një paqe të qëndrueshme në Ukrainë

Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, tha të martën se mori një mesazh “të ngrohtë dhe inkurajues” për Ditën e Pavarësisë nga Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, i cili bëri thirrje për “një paqe të qëndrueshme dhe afatgjatë” në Ukrainë, transmeton Anadolu.
Trump uroi popullin ukrainas, duke vlerësuar rezistencën, sakrificat dhe besimin e tyre, tha Zelenskyy në një deklaratë përmes kompanisë amerikane të mediave sociale X.
“24 gushti është një ditë për të festuar miqësinë tonë të qëndrueshme të ndërtuar mbi 35 vjet marrëdhënie diplomatike, një lidhje që është thelluar vetëm që kur Ukraina fitoi pavarësinë e saj”, tha Trump, sipas Zelenskyy.
“Le ta shfrytëzojmë këtë moment për t’i dhënë fund konfliktit dhe për të ndërtuar një paqe të qëndrueshme dhe afatgjatë që çliron potencialin e jashtëzakonshëm të Ukrainës për brezat që do të vijnë”, shtoi Trump.
Zelenskyy tha se fjalët e Trumpit “na ngrenë moralin” dhe japin shpresë se jetët e ukrainasve mund të mbrohen nga sulmet ruse dhe se mund të arrihet një paqe dinjitoze.
“Këto fjalë, shumë të ngjashme me tingullin e një lëshimi të raketave Patriot PAC-3, na ngrenë moralin dhe japin shpresë se jetët mund të mbrohen nga sulmet e egra të Rusisë dhe se mund të arrihet një paqe dinjitoze”, deklaroi ai.