“Zemërimi studentor, për shkak të arrogancës së pushtetit” – Marjana Koçeku për CNN: Kam parë me sytë e mi dhunën e ushtruar ndaj të rinjve! Në shumë raste u mohohet edhe ndihma spitalore

Deputetja e pavarur, Marjana Koçeku ka dhënë një intervistë për CNN, ku ka folur për largimin e saj nga Grupi Parlamentar i Partisë Socialiste, e deri te protesta studentore kundër qeverisë që ka përfshirë Tiranën.
Ajo deklaroi se studentët përshkallëzuan protestën për shkak të arrogancës së qeverisë dhe skandaleve të mëdha të korrupsionit. Koçeku theksoi se e ka parë dhunën që ka ushtruar policia ndaj studentëve, veçanërisht ndaj studentëve.
“I kanë goditur, kanë përdorur shkopinj dhe gaz irritues. Por një nga shkeljet më të rënda të të drejtave të njeriut është veprimi i policëve civilë, të veshur me rroba të zakonshme, të cilët po sillen në mënyrë të ngjashme me rrëmbime, duke marrë nga rruga të mitur dhe studentë e duke i dërguar në komisariat.”, tha ajo.
Sipas saj, shpesh atyre u është mohuar edhe ndihma spitalore.
“Kjo u ndodh shpesh edhe atyre që nuk janë pjesë e protestës. Madje, në shumë raste, atyre u mohohet edhe ndihma spitalore, pasi janë lënduar nga dhuna e ushtruar ndaj tyre. Kjo është jashtëzakonisht shqetësuese, sepse institucioni që pritet të na mbrojë po përdor të gjithë fuqinë e tij për të shtypur zërin, kërkesat dhe lirinë e këtyre të rinjve.”, tha ajo.
Intervista e plotë:
Gazetari i CNN:…Ju u zgjodhët deputete me Partinë Socialiste të Edi Ramës. Çfarë ju ka bërë të ktheheni kundër qeverisë së tij?
Marjana Koçeku: Faleminderit shumë për intervistën. Ka një vit që jam pjesë e politikës, si deputetja më e re në Parlament, dhe tre muaj më parë, pas dhjetë muajsh angazhim politik me Partinë Socialiste, vendosa të largohem nga ky grup parlamentar.
Kjo ndodhi veçanërisht pas nisjes në Tiranë të protestave të brezit Z, të njohura si Revolucioni i Flamingove, të cilat u përhapën edhe në diasporën shqiptare në mbarë botën. Kjo lëvizje më frymëzoi thellësisht, sepse kundërshtonte disa politika që ishin krejtësisht kundër natyrës, kundër shqiptarëve dhe kundër asaj që ata kërkonin. Për këtë arsye, të qenit pjesë e këtij grupi nuk përputhej më me parimet e mia dhe me identitetin tim si shqiptare, identitet që më është besuar të përfaqësoj në Parlament.
Gazetari i CNN: Sipas jush, çfarë po i zemëron kaq shumë njerëzit, saqë tani po dalin në rrugë në këtë mënyrë?
Marjana Koçeku: Ky zemërim është grumbullimi i një revolte shumëvjeçare, veçanërisht po të kemi parasysh largimin masiv të të rinjve nga vendi, sidomos gjatë dhjetë viteve të fundit. Kemi skandale të mëdha korrupsioni, të cilat, sipas institucioneve të drejtësisë, mund të arrijnë në rreth 7% të buxhetit të shtetit për këtë vit. Kemi skandalet e korrupsionit që përfshijnë kryetarë bashkish dhe zyrtarë të tjerë. Por ajo që ka rëndësi të veçantë është arroganca e jashtëzakonshme e partisë në pushtet dhe përqendrimi i pushtetit në duart e vetëm një personi, që në këtë rast është kryeministri Rama.
Prandaj, njerëzit, veçanërisht brezi i ri, po e ndryshojnë mënyrën se si duhet të jetë marrëdhënia mes qeverisë dhe qytetarëve shqiptarë. Jo më me arrogancë, jo më me një korrupsion të tillë dhe jo më me një mungesë kaq të thellë transparence.
Gazetari i CNN: Ju flisni për dhunën policore ndaj protestuesve, përfshirë të miturit. A mund të na tregoni më shumë për këtë dhe për atë që keni parë personalisht?
Marjana Koçeku: Kam qenë vazhdimisht pjesë e këtyre protestave që prej nisjes së tyre, katër ditë më parë, dhe e kam parë me sytë e mi dhunën që Policia e Shtetit ka ushtruar ndaj studentëve, veçanërisht ndaj të miturve.
I kanë goditur, kanë përdorur shkopinj dhe gaz irritues. Por një nga shkeljet më të rënda të të drejtave të njeriut është veprimi i policëve civilë, të veshur me rroba të zakonshme, të cilët po sillen në mënyrë të ngjashme me rrëmbime, duke marrë nga rruga të mitur dhe studentë e duke i dërguar në komisariat.
Kjo u ndodh shpesh edhe atyre që nuk janë pjesë e protestës. Madje, në shumë raste, atyre u mohohet edhe ndihma spitalore, pasi janë lënduar nga dhuna e ushtruar ndaj tyre. Kjo është jashtëzakonisht shqetësuese, sepse institucioni që pritet të na mbrojë po përdor të gjithë fuqinë e tij për të shtypur zërin, kërkesat dhe lirinë e këtyre të rinjve. /panorama