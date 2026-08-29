Zemra ju rreh mbi 100 herë në minutë? Mjekët paralajmërojnë për rrezikun e fshehur të takikardisë

Takikardia është një gjendje që shfaqet kur zemra rreh më shpejt se normalisht, duke kaluar 100 rrahje në minutë. Edhe pse në shumë raste mund të jetë një reagim normal ndaj aktivitetit fizik ose stresit, mjekët paralajmërojnë se ndonjëherë ajo mund të sinjalizojë probleme serioze shëndetësore.
Sipas specialistëve, takikardia mund të mos shoqërohet me simptoma dhe të zbulohet rastësisht gjatë një kontrolli mjekësor. Megjithatë, në raste të tjera ajo mund të shkaktojë rrahje të forta të zemrës, marramendje, dhimbje gjoksi, vështirësi në frymëmarrje apo edhe humbje të vetëdijes.
Ekzistojnë disa forma të takikardisë, ku më të njohurat janë fibrilacioni atrial, takikardia supraventrikulare dhe takikardia ventrikulare. Disa prej tyre mund të jenë të përkohshme, ndërsa të tjera kërkojnë trajtim të specializuar për të shmangur komplikacione të rënda.
Mjekët bëjnë me dije se në raste të caktuara takikardia mund të çojë në dështim të zemrës, goditje në tru apo arrest kardiak. Një nga format më të rrezikshme është fibrilacioni ventrikular, ku zemra humbet aftësinë për të pompuar gjakun normalisht dhe situata kërkon ndërhyrje të menjëhershme mjekësore.
Personat që ndjejnë rrahje të shpejta të zemrës, marramendje të fortë, dhimbje gjoksi ose vështirësi në frymëmarrje këshillohen të kërkojnë ndihmë mjekësore sa më shpejt.
Specialistët kujtojnë se diagnostikimi dhe trajtimi në kohë mbeten mënyra më e mirë për të parandaluar komplikacionet dhe për të mbrojtur shëndetin e zemrës.