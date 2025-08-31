Zgjedhjet lokale: Mbi 46 mijë shtetas nga diaspora u regjistruan për votim me postë

46 mijë e 15 shtetas të Kosovës nga 46 shtete të ndryshme të botës, janë regjistruar për të votuar përmes postës në zgjedhjet lokale për kryetarë të komunave dhe për kuvende komunale.
Kjo shifër është bërë e ditur pas përfundimit të afatit për regjistrim nga zëdhënësi i KQZ-së, Valmir Elezi, i cili ka thënë për KosovaPress, se të dhënat përfundimtare do të publikohen në javën e parë të muajit shtator, me rastin e certifikimit të listës së votuesve.
“Nga data 23 korrik dhe deri në përfundim të afatit, më 29 gusht, përmes platformës elektronike të KQZ-së janë pranuar 56,778 aplikime për regjistrim për votim me postë, prej të cilave janë aprovuar 46,015, ndërkaq janë refuzuar 10,094 të tjera”, ka thënë Elezi.
Elezi ka sqaruar se në shumicën e rasteve të refuzuara, aplikuesi nuk kanë paraqitur njërin nga dokumentet që dëshmon adresën e tij jashtë Kosovës, duke kujtuar se “procesi i regjistrimit nuk ka qenë përjashtues, pasi çdo aplikues i refuzuar është njoftuar për arsyet e refuzimit dhe për mundësinë e ri-aplikimit duke paraqitur dokumentet e domosdoshme për regjistrim”.
Sipas të dhënave të KQZ-së, komunat me numrin më të madh të votuesve të regjistruar nga jashtë Kosovës, nga mbi 3 mijë sosh, janë: Suhareka (3,458), Gjakova (3,308) dhe Dragashi (3,066).
Ndërkaq, sipas KQZ-së, Gjermania me 21,500 dhe Zvicra me 11,024 janë shtetet me numrin më të madh të votuesve të regjistruar për votim me postë nga jashtë Kosovës.
Elezi ka sqaruar se procedurat specifike për votim përmes postës do të publikohen shumë shpejt nga KQZ, derisa votimi do të fillojë më 17 shtator dhe do të përmbyllet më 11 tetor.
Për dallim nga proceset e kaluara zgjedhore, në këto zgjedhje votuesit e regjistruar do të pranojnë nga KQZ pakon me nga dy fletëvotime, një për zgjedhjet për kryetar komune dhe një tjetër për zgjedhjet për kuvend komunal. Sipas KQZ-së, detyrë e secilit prej votuesve është që pas plotësimit të fletëvotimeve, pakon me fletëvotime ta dërgojnë në ndonjërën nga kutitë postare të KQZ-së që do të hapen në shtete të ndryshme, adresat e të cilave do të publikohen nga KQZ para fillimit të votimit me postë.
KQZ ka sqaruar se shtetasit e Kosovës që janë regjistruar për të votuar nga jashtë Kosovës do ta gjejnë emrin e tyre vetëm në listën e votuesve jashtë Kosovës, pasi do të largohen nga lista e votuesve brenda Kosovës, e cila shpërndahet në vendvotime, në ditën e zgjedhjeve, pasi kështu kërkohet me Ligjin për Zgjedhjet e Përgjithshme.
Ndërkohë, shtetasit e Kosovës që jetojnë jashtë vendit dhe që nuk janë regjistruar për votim me postë, janë në listën e votuesve brenda Kosovës, e cila shpërndahet në vendvotime në ditën e zgjedhjeve. Të dhënat për adresën e Qendrës së Votimit mund të shikohen këtu: https://qv.kqz-ks.org