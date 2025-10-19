Zgjedhjet lokale në Maqedoninë e Veriut, jehona e votuesve deri në ora 17 tejkalon 39 për qind

Komisioni Shtetëror Zgjedhor (KSHZ) i Maqedonisë së Veriut ka përditësuar të dhënat për pjesëmarrjen në zgjedhjet lokale të vendit, duke njoftuar se deri në ora 17:00 jehona e votuesve është 39,85 për qind , transmeton Anadolu.
Sipas të dhënave të KSHZ-së, pjesëmarrja më e lartë është regjistruar në komunën Novaci me 65,75 për qind, e ndjekur nga Çashka me 65,5 për qind, Vevçani me 61,84 për qind, Krusheva me 60,94 për qind dhe Dojrani me 60,91 për qind.
Pjesëmarrja më e ulët në zgjedhje deri në ora 17 është regjistruar në komunën Qendër Zhupa me 19,15 për qind, e ndjekur nga Vrapçishti me 20,94 për qind, Mavrovë dhe Rostushë me 25,89 për qind dhe Gostivari me 28,02 për qind.
Sot, Maqedonia e Veriut mban zgjedhjet e teta lokale të vendit, ku 1.832.415 qytetarë kanë të drejtë vote për të zgjedhur 80 kryetarë komunash dhe anëtarët e këshillave komunalë në gjithë vendin dhe për kryetarin e Qytetit të Shkupit dhe anëtarët e këshillit të Qytetit të Shkupit.
Duke filluar nga ora 7 e mëngjesit, qytetarët do të kenë mundësinë e shfrytëzimit të së drejtës së votës deri në ora 7 në mbrëmje në gjithsej 3.480 qendra votimi në mbarë vendin, pas çka Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve (KSZH) duhet të shpallë rezultatet e para brenda 12 orëve.