Zgjedhjet në Izrael: Blloku i Netanyahut pritet të fitojë 54 vende në Parlament

Blloku i kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu pritet të fitojë 54 vende në Parlament (Knesset) prej 120 anëtarësh, shtatë më pak se një shumicë qeverisëse, me 84.5 për qind të votave të numëruara në zgjedhjet parlamentare të Izraelit, njoftuan mediat izraelite, transmeton Anadolu.
Blloku i opozitës i udhëhequr nga Gadi Eisenkot pritet të sigurojë 49 vende ndërsa partitë me shumicë arabe pritet të fitojnë 17 vende, raportoi gazeta “The Times of Israel”, duke cituar Komitetin Qendror të Zgjedhjeve.
Asnjëri nga blloku i madh nuk ishte parashikuar të arrinte 61 vendet e nevojshme për një shumicë parlamentare. Lista e Përbashkët kryesisht Arabe pritet të fitojë 11 vende ndërsa Lista e Bashkuar Arabe (Ra’am) pritet të sigurojë gjashtë.
Midis partive individuale, Likud i Netanyahut ishte parashikuar të kryesonte me 27 vende, i ndjekur nga Yashar i Eisenkot me 22. Aleanca Together pritet të sigurojë 12 vende.
Partia Demokratike pritet të fitojë tetë vende ndërsa Yisrael Beiteinu pritej të sigurojë shtatë. Shas, Judaizmi i Torës së Bashkuar dhe Otzma Yehudit pritet të sigurojnë nga shtatë vende secili. Sionizmi fetar është parashikuar të fitojë gjashtë mandate.
Rezultatet mbeten të përkohshme dhe mund të ndryshojnë ndërsa numërimi i votave vazhdon.